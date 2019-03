La dura crítica de Txell Bonet contra les jornades maratonianes al Suprem

Potser ja va sent hora que el Suprem es plantegi habilitar estàncies com a dormitori o el que seria just i raonable: acabar amb la presó provisional per garantir el dret de defensa — Txell Bonet (@TxellBonet) 5 de març de 2019

"Potser ja va sent hora que el Suprem es plantegi habilitar estances com a dormitori o el que seria just i raonable: acabar amb la presó provisional per garantir el dret de defensa". Així de contundent ha estat Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, després que aquest dimarts la sessió al Suprem acabés sobre dos quarts de nou del vespre.No és la primera vegada que una sessió s'allarga més del que tocaria segons l'horari marcat. Davant d'això, Bonet també ha denunciat la presó provisional dels presos. Avui han declarat el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo.

