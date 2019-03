La cara més descarnada de l'Estat

Enric Millo i Diego Pérez de los Cobos van arribar ahir al Tribunal Suprem amb dues idees sota el braç: negar la desproporció de les càrregues policials de l'1-O i atribuir als Mossos -i, molt especialment, al major Josep Lluís Trapero- la celebració del referèndum. L'exdelegat del govern espanyol va ser especialment cru en el relat de la presumpta violència organitzada pels votants, i el coronel de la Guàrdia Civil no es va estar de culpar Carles Puigdemont de la situació viscuda als col·legis electorals. Dues declaracions que deixen clar fins on estava -i està- disposada a arribar la maquinària de l'Estat per aturar un "desafiament" com el de la tardor del 2017.En aquesta versió reduïda d'El despertador podeu trobar-hi deu enllaços per tal que comenceu la jornada ben informats.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Millo i Pérez de los Cobos lideren el darrer intent per sostenir la rebel·lió. Llegeix aquí la crònica de la nostra enviada especial a Madrid,Millo justifica la rebel·lió i la sedició: descriu un clima de «violència i assetjament» a Catalunya. Informació de la declaració de l'exdelegat del govern espanyol al Suprem.Pérez de los Cobos nega les càrregues de l'1-O i acusa Puigdemont d'atiar la «violència». El resum de la intervenció del coronel de la Guàrdia Civil a la sala segona del tribunal, on avui seguirà sotmetent-se a l'interrogatori de les defenses.L'últim servei de Millo. La Veu de Nació de, redactor en cap del diari, sobre la intervenció del dirigent del PP.La falsedat de Millo i el número dos de Zoido sobre el 3-O: no es van ocupar les vies de Sants. Ho explicaseguim preparant continguts especials de cara a la vaga feminista de divendres. En aquest reportatge , aborda les mancances de l'urbanisme.En aquest repàs històric desgrana com el pes de la presó física i psicològica que van patir les dones durant el franquisme.La direcció del PDECat es reuneix aquest dimecres al migdia per tancar les llistes al Congrés dels Diputats. La Crida Nacional per la República va decidir ahir al vespre presentar-s'hi i ho faran junts. Ho explicaen aquesta informació El Govern aprova un nou decret per "propiciar" la moderació dels preus del lloguer i les entitats socials li retreuen que no hagi comptat amb elles per elaborar-lo. Ho expliquenJosep Sánchez Llibre i Antoni Abad segellen la pau empresarial entre Foment i la Cecot. Ho explica

