Plataforma per la Llengua demana millorar la situació del català a Europa

📣 Demanem als candidats a les europees @jordisolef, @ernesturtasun i Jon Rodríguez Forrest que es comprometin a fer oficial el català a la UE



⚠️ Ara, el català no pot emprar-se a l'Eurocambra tot i el compromís preelectoral del president Tajani



👉 https://t.co/8mIXBkYyZi pic.twitter.com/TIrDWxLSIS — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) 5 de marzo de 2019

"El català rep un tractament inèdit a la Unió Europea, en comparació amb les altres llengües europees de dimensions similars: no hi ha cap altra llengua amb 10 milions de parlants que no sigui oficial de la Unió", ha denunciat la Plataforma per la Llengua aquest dimarts en un comunicat . La plataforma ha demanat als candidats a les eleccions europees que es comprometin a millorar la situació del català a Europa, i s'ha reunit amb l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé, el candidat dels comuns Ernest Urtasun i l'eurodiputada d'IU Marina Albiol, i ho farà pròximament amb el PDECat, ha informay.Els candidats s'han compromès a treballar conjuntament amb la Plataforma per la Llengua per aconseguir que el català sigui la 25ena llengua oficial de la UE, i la plataforma els ha lliurat deu compromisos més per millorar la situació de la llengua.

