Les entitats socials retreuen al Govern que no hagi comptat amb elles pel nou decret d'habitatge

El grup promotor de la llei 24/2015 contra l'emergència habitacional ha expressat el seu "malestar" després que el Govern hagi anunciat aquest dimarts un nou decret amb mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge . La nova legislació, de la qual encara no s'han fet públics els detalls, articula accions previstes per la llei aprovada fa quatre anys. El text va ser el resultat d'una iniciativa legislativa popular impulsada per la PAH, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC, entre altres, que ara lamenten que l'executiu de Quim Torra no hagi comptat amb elles per elaborar aquesta nova norma."No hem pogut fer aportacions a la part de l'anomenat Decret que afecta l'aplicació de la Llei 24/2015, la qual vam impulsar, redactar, negociar, aprovar i defensar; únic motiu pel qual és vigent avui dia", asseguren en un comunicat.El grup promotor de la llei 24/2015 es reunirà aquest dimecres amb representants de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, per abordar la cessió obligatòria de pisos buits de grans propietaris a l'administració pública. Dijous la reunió serà amb Torra, a qui volen reclamar que la Generalitat apliqui la llei aprovada fa quatre anys, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi aixecat el recurs interposat pel govern espanyol de Mariano Rajoy.El TC va acceptar la petició del govern espanyol del PSOE per retirar el recurs i des de finals de gener els grans propietaris no només han de cedir els immobles buits a les institucions sinó que estan obligats a oferir una alternativa habitacional a les persones que han rebut una ordre de desnonament.El grup promotor celebra la recuperació d'una "eina fonamental" i reclama a la Generalitat que apliqui la llei en la seva totalitat "avantposant els drets de la ciutadania per davant dels interessos d'uns pocs".

