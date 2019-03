Arrenca el 38 Festival de Jazz de Terrassa amb el concert de Marina Tuset

La 38a edició del Festival de Jazz de Terrassa arrenca aquest dimecres 6 de març amb una programació d'una gran "varietat estilística", segons apunta l'organització, que té en Kenny Barron, David Murray, Youn Sun Nah o Enrie Watts els seus principals caps de cartell. En total s'han programat una seixantena de concerts i activitats paral·leles en els dinou dies de festival que, un any més arribaran més enllà de Terrassa amb concerts a Vacarisses, Viladecavalls i Matadepera. A més, aquest any, el festival coincideix amb el 60è aniversari del Club de Jazz dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals (l'entitat organitzadora) i el 25è aniversari de la Nova Jazz Cava, seu dels principals concerts.



Concert d'inauguració amb Marina Tuset

Amb només 24 anys ha deixat bocabadats als que han tingut la sort d'escoltar-la. Marina Tuset posseeix el do de captivar i atrapar al respectable des del minut zero. Amb una veu potent i subtil alhora, sobresurt per la seva versatilitat i determinació. Tuset ressalta pel seu so únic i les seves composicions originals en català, castellà i anglès. El seu estil musical gira al voltant del pop, el jazz, la música llatina i el soul. El concert inaugural es fa aquest dimecres 6 de març a les 20 hores a la Nova Jazz Cava i serà un continu intercanvi de jazz amb fusió d'altres músiques on alternaran composicions pròpies de la cantant amb arranjaments d'altres autors.A banda del concert inaugural aquesta setmana s'han programat altres activitats i concerts que trobaràs en aquest enllaç.

Ruta MenJazz 2019

La sisena edició del MenJazz, una iniciativa que consisteix en posar a l'alça valors de la ciutat de Terrassa com el jazz, la gastronomia i el vi, durant els dies del Festival, agrupa 45 establiments -incloent-ne els de Viladecavalls, Matadepera i Vacarisses- i els seus productes s'oferiran durant la celebració del 38 Festival de Jazz Terrassa, del 6 al 24 de març.



Està organitzat pel Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i l'empresa distribuïdora de vins Euro Nova i la col·laboració del Gremi de Xarcuters i Cansaladers de Terrassa i Comarca, així com diversos cellers de qualitat.



Presentacions discogràfiques i PicnicJazz

Enguany, el festival acull varies presentacions discogràfiques i estrenes de projectes inèdits que reflecteixen les tendències del jazz contemporani d'arreu del món però amb especial atenció al llegat del jazz nord-americà modern. Un dels seus representants és el pianista Kenny Barron, que enguany rep el Premi Jazzterrasman 2019 en un concert a quintet i presentant nou àlbum.

Picnic Jazz de Terrassa. Foto: Cristóbal Castro



També serà a Terrassa un jazzman primigeni a l'avantguarda com David Murray i un tòtem del saxo com Ernie Watts. La baterista i compositora Terri Lyne Carrington coliderarà a tres bandes The Children of the Light, amb Danilo Pérez i John Patitucci, sota l'estela de Wayne Shorter. Igualment, la cantant sud-coreana Youn Sun Nah trenca esquemes amb una personalitat desbordant i oberta a múltiples tendències.



I a banda dels noms internacionals, l'escena catalana queda reflectida amb Big Mama, Dani

Nel·lo, WOM's Collective, Meritxell Nedderman, Laura Simó, Rita Payés, Marina Tuset o

JazzJove Non Stop. El PícnicJazz arriba al Parc Vallparadís el diumenge 17 de març.



Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor