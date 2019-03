Els neonazis d'Hogar Social es presentaran a les eleccions aquest any

Al partit d'extrema dreta Vox ara se li ha sumat un nou contrincant encara més a la dreta: el grup neonazi Hogar Social Madrid. L'associació ultra ha presentat davant el Ministeri d'Interior la sol·licitud per a registrar-se com a partit polític, segons informa eldiaro.es . La portaveu del grup, Melisa Rodríguez, ha afirmat que la seva intenció "és concórrer a una de les eleccions d'aquest any", encara que no ha concretat quines, segons aquesta mateixa informació.Tot i que el grup neonazi és originari de Madrid, la seu del partit se situarà a Granada, ciutat on ha aconseguit una certa influència. A més, als estatuts de la nova formació també hi estableix la possibilitat de crear delegacions territorials d'àmbit "municipal, provincial o autonòmic", segons aquesta informació.Hogar Social Madrid ha aconseguit adquirir notorietat gràcies a les seves actuacions clarament xenòfobes, com fou el cas de l'atac a una de les mesquites de la capital espanyola, fet que els va costar una denúncia per delicte d'odi. A part d'això però, també han saltat a la fama per haver ocupat edificis buits i emprar-los per repartir ajudes socials únicament entre persones de nacionalitat espanyola.

