En marxa la comissió de seguiment de l'ordenança de terrasses a Ciutat Vella

La comissió especial encarregada d'analitzar com s'aplica l'ordenança de terrasses al districte de Ciutat Vella de Barcelona està en marxa des d'aquest dimarts. L'oposició va forçar la creació d'aquest òrgan en un ple extraordinari el 9 de gener , després que el PDECat, Ciutadans, el PSC i el PP acusessin el govern municipal d'aplicar el reglament de manera arbitrària.La comissió, que està presidida pel regidor del PDeCAT Raimond Blasi i celebrarà tres sessions: el 12 i el 27 de març i el 9 d'abril, quan s'exposaran les conclusions.La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha destacat que les sessions serviran per "posar llums i taquígrafs" a l'aplicació de l'ordenança i ha negat que s'hagi aplicat de manera arbitrària. Els grups de l'oposició que van forçar la creació de la comissió han mantingut el to dur emprat en el ple extraordinari del gener. La regidora del PDECat Sònia Recasens ha apuntat que la qüestió és "si el govern voldrà o no posar el focus en desenvolupar l'activitat econòmica que generen les terrasses o tornarà a ser limitador de l'activitat econòmica".Des de Ciutadans, Koldo Blanco ha assegurat que la comissió és "urgent i molt necessària" perquè s'ha creat una "alarma molt important dins del món de la restauració" al districte, un argument compatit pel regidor del PP Xavier Mulleras.El regidor del PSC, Daniel Mòdol, ha argumentat que l'òrgan ha de servir per "avaluar fins a quin punt l'ordenança és encertada."L'oposició va justificar la creació de la comissió per les queixes del Gremi de Restauradors. No és l'únic actor de la ciutat contrari al reglament, ja que la Federació d'Associacions de Veïns (FAVB) va impugnar-lo al desembre. Això sí, per motius totalment diferents als dels restauradors. La federació al·lega que l'ordenança no respecta l'accessibilitat dels veïns, provoca una sobreocupació de l'espai públic i causa contaminació acústica.

