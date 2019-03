En 10 frases: Pérez de los Cobos justifica la brutalitat policial i en culpa els votants

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos ha defensat l'actuació policial durant la jornada del referèndum. Si van intervenir, ha relatat al Tribunal Suprem, va ser per la "inacció" dels Mossos davant la "virulència" de les persones mobilitzades. El coordinador del dispositiu judicial de l'1-O ha assegurat que els votants concentrats als punts de votació estaven "organitzats", responien a una "jerarquia" i hi havia gent "encaputxada".La defensa de l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra els votants del referèndum per part de Pérez de los Cobos, en 10 frases."Ens vam trobar amb una situació molt més greu del que prevèiem. Hi havia grups perfectament organitzats que formaven muralles humanes"."No hi va haver cap càrrega policial"."Només es va intervenir contra aquelles persones que intentaven impedir l'accés als locals"."En algunes instal·lacions, vist el nivell d'agressivitat, les conseqüències lesives podrien haver sigut encara superiors a les que vam veure"."Les forces de seguretat de l'Estat van tenir sempre una actuació exquisida i proporcionada"."Recordo un guàrdia civil rebent una puntada al cap. La situació de violència va ser molt greu en alguns casos"."Puigdemont va complicar la nostra actuació fent una crida a defensar les urnes. Va incrementar la violència dels grups organitzats"."L'hostilitat i l'agressivitat [dels votants en alguns col·legis] va fer que se suspenguessin actuacions per evitar que la situació passés a majors"."El grau de virulència al qual vam haver de fer front quan vam arribar als locals per complir amb el mandat judicial va ser una sorpresa""Hi havia gent que alertava de la proximitat de la nostra arribada per exercir la força contra la intervenció de la policia amb la major contundència".

