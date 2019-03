La falsedat de Millo i el número dos de Zoido sobre el 3-O: no es van ocupar les vies de Sants

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo ha relatat durant el judici de l'1-O una ocupació de les vies de l'estació de Sants de Barcelona el 3 d'octubre del 2017 que no es va produir. Millo s'hi ha referit en la sessió celebrada aquest dimarts al Tribunal Suprem , en al·lusió a les mobilitzacions impulsades en el marc de la vaga general i l'aturada de país del 3-O.El testimoni, però, parteix d'una falsedat, ja que aquell dia cap grup de manifestants va impedir la circulació dels trens a la principal estació de la capital catalana. Així ho confirma Renfe a. L'operador ferroviari assegura que el 3 d'octubre del 2017 només es van produir talls a Vilafranca del Penedès, Girona, Canet de Mar i L'Hospitalet de Llobregat.ha traslladat la mateixa consulta als Mossos d'Esquadra, que han evitat referir-se a qualsevol declaració feta en seu judicial.Millo no ha estat l'únic testimoni que ha citat un suposat tall de vies a Sants coincidint amb el 3-O. L'exsecretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto també ho va assegurar, en aquest cas durant la sessió del judici celebrada aquest dilluns al Suprem . El número dos de l'exministre Juan Ignacio Zoido ho va posar com un dels exemples del suposat clima de violència que es vivia la tardor del 2017 a Catalunya.L'estació de Sants sí que va ser escenari de la mobilització de la vaga general del 8 de novembre. Aquell dia, a la tarda, un grup nombrós de manifestants va tallar durant hores les vies de l'AVE, impedint la circulació dels combois. L'ocupació va acabar després que els convocants de l'acció arribessin a un acord amb els Mossos d'Esquadra per desallotjar l'estació.El 13 de febrer d'enguany, el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona va arxivar provisionalment la causa contra els nou investigats pel tall de vies del 8-N, a qui s'imputaven possibles delictes de desordres públics i coaccions. El jutjat va arxivar la investigació perquè, segons el seu criteri, l'ocupació va ser "pacífica".

