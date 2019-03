El coordinador policial acusa Trapero d'estar al costat d'una «activitat il·legal» per permetre l'1-O

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos ha centrat el seu testimoni en carregar contra la figura del major dels Mossos Josep Lluís Trapero. Amb ell, ha dit durant el judici al Tribunal Suprem, la relació "va ser sempre difícil" perquè des de la primera reunió -el 21 de setembre del 2017- "no reconeixia" la seva "potestat" per coordinar el dispositiu policial de l'1-O , tal i com li havia ordenat la Fiscalia Superior. En un reguitzell de crítiques, ha acusat el responsable dels Mossos d'estar "al costat" dels "convocants d'una activitat il·legal", en referència al referèndum."Trapero es va incomodar amb el meu nomenament. Va reaccionar entenent-ho com una ingerència", ha relatat Pérez de los Cobos a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal. El Fiscal, però, ha explicat el coronel, va argumentar que calia coordinar una "actuació conjunta" dels tres cossos policials i que aquesta coordinació "no suposava una jerarquia". En la reunió de la junta de seguretat del 28 de setembre del 2017 el major dels Mossos va "estar al costat" dels "convocants d'una activitat il·legal", segons ha relatat el coronel."Va tenir una oportunitat d'or per no assistir-hi", ha assegurat en referència a la presència de Trapero en aquesta trobada, que va ser "molt tensa". "Va ser kafkiana", ha apuntat el coronel de la Guàrdia Civil, en referència al debat que hi va haver sobre la conveniència de desconvocar el referèndum i de fer complir la instrucció de la justícia. Pérez de los Cobos ha assegurat que la reunió va ser convocada "amb només 24 hores d'antel·lació" i amb un "referèndum d'autodeterminació" en l'ordre del dia en un moment en què ja havia estat declarat suspès pel Tribunal Constitucional (TC).La Fiscalia, en el moment de la junta de seguretat, reclamava un pla d'actuació per impedir el referèndum de l'1-O i que el que inicialment va presentar el major Trapero no l'impedia ni "reconeixia la potestat de Pérez de los Cobos. "El fiscal li diu que les instruccions les dona ell i que modifiqui el pla", ha afirmat. I aleshores, Trapero es va comprometre a modificar-lo i a "incrementar el personal" previst, que inicialment era el d'una convocatòria electoral normal.Pérez de los Cobos ha lamentat, però, que el conseller Joaquim Forn el dia 23 de setembre denunciés que es volia "tutelar els Mossos" i que s'estigués "aplicant el 155 per la porta del darrere", que no acceptaven el nomenament d'un coordinador. La incomoditat de Trapero era tanta, ha dit Pérez de los Cobos, que a la reunió del 25 de setembre es va absenta i hi va enviar al comissari Ferran López i, dos dies més tard, va tornar a demanar de nou que es "revoqués" el nomenament de Pérez de los Cobos com a coordinador.El coronel de la Guàrdia Civil ha relatat com les alarmes es van encendre a l'Estat en el moment en què hi va haver el relleu de Jordi Jané al capdavant de la conselleria d'Interior i el nomenament de Pere Soler com a substitut d'Albert Batlle com a director dels Mossos. Batlle, en una conversa posterior amb Pérez de los Cobos, va deixar-li clar que ell hauria complert amb les ordres judicials.La mateixa visió que li va donar Ferran López en una reunió a Madrid el 19 d'agost del 2017, dos dies després de l'atemptat gihadista a barcelona. El coronel de la Guàrdia Civil el va portar a parlar en privat i López li va dir que els Mossos complirien amb les resolucions judicials relacionades amb el referèndum.

