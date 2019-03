Pérez de los Cobos afirma que Trapero va desatendre la seva autoritat abans de l'1-O

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos ha centrat el seu testimoni en carregar contra la figura del major dels Mossos Josep Lluís Trapero. Amb ell, ha dit durant el judici al Tribunal Suprem, la relació "va ser sempre difícil" perquè "no reconeixia" la seva "potestat" per coordinar el dispositiu policial de l'1-O, tal i com li havia ordenat la Fiscalia Superior."Trapero es va incomodar amb el meu nomenament. Va reaccionar entenent-ho com una ingerència", ha relatat Pérez de los Cobos a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal. El Fiscal, però, ha explicat el coronel, va argumentar que calia coordinar una "actuació conjunta" dels tres cossos policials i que aquesta coordinació "no suposava una jerarquia".El ministeri públic demanava, segons ha explicat el coronel, un pla d'actuació per impedir el referèndum de l'1-O i que el que inicialment va presentar el major Trapero no l'impedia ni "reconeixia la potestat de Pérez de los Cobos. "El Fiscal li diu que les instruccions les dona ell i que modifiqui el pla", ha afirmat.

