Els jesuïtes informen el Vaticà dels abusos a l'escola Sant Ignasi però no recorren a la justícia civil

Els jesuïtes catalans han informat el Vaticà dels presumptes abusos sexuals comesos per un professor i sacerdot de l'escola Sant Ignasi, al barri de Sarrià de Barcelona, durant la dècada dels 80. El cas ha sorgit arran de la denúncia feta per dos germans a través de El Periódico.L'ordre ha iniciat una investigació interna que acabarà a la Congregació de la Doctrina de la Fe. Aquest òrgan del Vaticà pot decidir l'expulsió del religiós de la comunitat. El director general de Jesuïtes Educació, Enric Masllorens, ha supeditat la finalització d'aquesta investigació interna a la possibilitat de traslladar el cas a la justícia civil, però ha assegurat que estan disposats a anar als tribunals.El director general de Jesuïtes Educació ha negat que tinguessin coneixement de cap cas que afectés aquest sacerdot, que té més de 90 anys i viu en una residència dels Jesuïtes. "En els nostres arxius no hi ha cap tema ni cap carpeta oberta sobre el Pare Sala ni hi ha hagut fins ara cap denúncia concreta sobre possibles abusos", ha dit.Els germans també van patir els abusos d'un altre sacerdot, que ja és mort, i que va ser condemnat a dos anys de presó per abusar d'una nena. Els Jesuïtes el van enviar llavors a Bolívia.La negativa dels jesuïtes de portar el cas a la justícia civil xoca amb les ordres del Papa Francesc , que a la reunió de la cúpula episcopal al Vaticà a finals de febrer va instar a traslladar les denúncies a la fiscalia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor