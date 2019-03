El número tres d'Interior sosté que el Govern no es va oposar a complir l'ordre d'aturar l'1-O

Després del relat de l'exdelegat del govern espanyol Enric Millo, ha declarat Juan Antonio Puigserver, secretari general tècnic del ministeri de l'Interior. El que es pot considerar com el número 3 del ministeri s'ha centrat en relatar com va ser la reunió de la junta de seguretat que va convocar Carles Puigdemont el 28 de setembre del 2017. Segons Puigserver, van ser l'expresident i el major Josep Lluís Trapero qui van liderar el paper de la Generalitat a la trobada mentre que el conseller Joaquim Forn va fer "escasses intervencions" i va "ratificar els criteris d'actuació exposats".Els representants de l'Estat, ha explicat Puigserver, van posar sobre la taula a la trobada que la millor manera de preservar la convivència ciutadana era desconvocar el referèndum i mantenir buits els punts de votació. La reunió, però, va acabar sense que el Govern digues que es desconvocaria l'1-O i també "sense entrar en detall de l'operatiu" dels Mossos. El major Josep Lluís Trapero, en tot cas, en cap moment va dir que no volgués complir l'ordre judicial que impedia el referèndum.El punt de desacord entre Estat i Generalitat, ha relatat Puigserver, era clar. "Puigdemont va dir que a l'1-O era necessari preservar la normal convivència ciutadana com a bé superior a protegir", ha assegurat. També, segons ha explicat, Trapero "va dir que es compliria el mandat judicial" i que la forma de complir-lo seria "preservar la normal convivència ciutadana fent un ús proporcional de la força", que en cap cas s'utilitzaria si hi havia "col·lectius vulnerables".La resposta del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos va ser, segons el número 3 d'interior, que la "preservació de la normal convivència no podia ser una excusa per no usar la força i incomplir el mandat judicial".Puigserver ha assenyalat que va ser situat com a responsable de la secretaria general d'Interior de Catalunya després de l'aplicació del 155, i ha indicat que els Mossos van actuar amb ell amb "lleialtat" i "professionalitat". L'han interrogat Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, i també Andreu van den Eynde, lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. L'acusació popular de Vox ha preferit no fer cap pregunta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor