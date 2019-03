Les plaques d'habitatge franquistes retirades a Barcelona es podran veure a la Model

L'antiga presó Model de Barcelona exposarà a partir del 15 de març 160 plaques d'habitatge franquistes retirades a la ciutat. La mostra portarà per títol Deconstruir el Franquisme. Símbols de la Dictadura a Barcelona i està promoguda pel Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament i l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM).Segons el consistori, l’objectiu de l'exposició és interpretar la repressió simbòlica de la dictadura franquista sense caure en ambigüitats sobre la seva iconografia feixista. La mostra incorporarà una cartografia interactiva que permetrà ubicar gran part de les plaques d’habitatge al territori, així com identificar diversos espais de repressió i control, monuments i nomenclàtor del franquisme.Des del 2015, l'Ajuntament ha retirat 1.325 plaques arreu de la ciutat. Es tracta d'elements instal·lats per l'Instituto Nacional de la Vivienda franquista, l'ens encarregat de construir habitatge públic durant la dictadura. La majoria de les plaques llueixen el símbol falangista del jou i les fletxes.En el marc del procés de retirada de les plaques, hi ha 23 comunitats de propietaris que s'han negat a despenjar-les. La llei d'habitatge 5/2017 preveu multar les propietats que es neguin a fer-ho. No pel fet de lluir simbologia franquista sinó pel fet de mostrar públicament una catalogació d'habitatge públic en immobles que no ho són, ja que els pisos van perdre la seva consideració d'habitatge social 30 anys després de la seva construcció.En aquest sentit, l'àrea d'Habitatge de l'Ajuntament no contempla les sancions com una prioritat . La Generalitat, que en seria la responsable subsidiària, tampoc ha interposat cap multa però fonts de l'administració catalana asseguren que el Govern està disposat a fer-ho.

