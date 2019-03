Onada de robatoris nocturns a Olot

Baixos amb botigues a la plaça de Catalunya d'Olot. Foto: Arxiu NG.

Novament, els lladres han protagonitzat una nit de robatoris i destrosses en botigues al centre d'Olot, als voltants de la plaça de Catalunya. Segons fonts de la Policia Municipal, tres pispes haurien estat els protagonistes d'un seguit de furts i robatoris, en què han fet servir objectes contundents, com tapes de claveguera o reixats d'embornals, per destruir els aparadors de botigues, per a accedir-hi i recaptar-ne diversos objectes o diners.Fa al cas que gràcies a les càmeres de la policia s'ha identificat un dels lladres com el que, justament, dijous passat va protagonitzar escenes de pel·lícula durant una persecució, quan després que un agent de la municipal l'identifiques a la plaça Major, va fugir cames ajudeu-me pel centre d'Olot fins que va llençar-se al riu Fluvià des del Pont de Santa Magdalena. Per bé que va anar riu avall, quan va sortir de l'aigua es va enfilar a un arbre, va aconseguir esquivar els agents municipals i els mossos –que van reclamar el suport dels Bombers– i va ser finalment arrestat i posat a disposició judicial, ja que tenia una ordre de cerca i crida.Cinc dies després, però, hi ha tornat amb tota tranquil·litat, pel que sembla.El batlle d'Olot s'ha mostrat realment preocupat que aquest home hagi gosat tornar-hi i amb aquests mètodes. Corominas està perplex amb la impunitat d'aquest lladre, que aquest cop s'ha fet acompanyar per dos pispes més, i s'ha mostrat convençut que tornarà a ser detingut, encara que no se sap si, com fa cinc dies, tornarà a entrar i sortir del jutjat com si no hagués passat res.Ja fa uns dies Josep M. Corominas va fer arribar una lletra al conseller d'Interior i al president Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què els demanava que es reconsiderés l'obligació que una patrulla que protegeix els jutjats d’Olot les 24 h al dia des de fa un mes a causa de les accions que els CDR van fer davant de diversos jutjats de Catalunya

