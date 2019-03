La vaga de totes i per a totes

: el Dia de la Dona Treballadora, entenent que qualsevol dona, fins i tot aquella que no té un treball remunerat, és treballadora. Fa una setmanapublicava aquesta anàlisi del CEO on deia que tan sols un 46,7% de les dones veuen realment útil la vaga del 8M per aconseguir les reivindicacions que fa tants anys que el feminisme intenta portar a la pràctica.i cap reivindicació s'ha acabat materialitzant en una proposta o solució concreta, però per altra banda el 8 de març sí que va ser útil per una qüestió: veure que no estem soles, que som moltes i diverses.(gràcies per tant, Albert Rivera!) i d'aconseguir una mobilització històrica i unes manifestacions multitudinàries a tot l'estat espanyol, les dones vam adonar-nos que som manada, va ser un punt de trobada entre diferents generacions de dones fartes d'estar fartes. Jo, durant el 2018, vaig aprendre el significat real de la paraula sororitat i el més important de tot, la veritable importància de les xarxes informals., sinó que els homes, històricament i de manera inconscient, s'han anat creant les seves xarxes informals, ocupades per homes de diferents partits, mitjans de comunicació i espais de poder on han fet i desfet entre copes i gintònics. En aquests espais nosaltres, les dones, no hi tenim accés i molts cops, quan hi tenim accés, ens rep un espai hostil.Deia Andrea Ros "quedeu amb amigues per sopar, ni que sigui un cop al mes, us canvia la vida" i així ho faig i aquest 8 de març passaré la jornada de vaga amb dones feministes que vaig admirar, que ara estimo i que s'han convertit en la meva xarxa, no solament política, sinó també emocional.. Els nostres sentiments milloren quan veiem que els tabús són compartits, les experiències vitals, sexuals, emocionals i les solucions són compartides. Quan escoltes a companyes i amigues parlant d'experiències que també has viscut, el teu microcosmos d'experiències i violències quotidianes té lloc a un macrocosmos compartit i viscut per moltes.. Faré la vaga per la companya que no pot parlar de política sense rebre atacs i insults a través de les xarxes perquè duu vel, em manifestaré per les amigues supervivents de violència de gènere que són valentes cada dia enfrontant-se a senyors que les qüestionen i en dubten.o dones a qui han fet sentir culpables per fer massa hores a la feina i dedicar-ne poques a les cures d'una parella que no les mereixia.. En definitiva, amb la meva xarxa d'amigues amb qui cada dia aprenc, debato i em fan créixer com a persona, com a dona i com a feminista. Perquè ara, un cop sabem que hi som, ens toca fer més pinya que mai davant de partits negacionistes de la violència masclista, misògins reaccionaris, assetjadors ocupant llocs en llistes electorals i violadors que gaudeixen d'impunitat (i ho saben)., respondre amb contundència i seguir per aconseguir tots els drets, aquells que no tenim i aquells que ens volen prendre. Perquè el feminisme està sent (i serà) el pal de paller de totes les altres lluites socials, des de l'antifeixisme fins a l'antiracisme., per totes les dones, per les lesbianes i les trans, perquè sigui la vaga de totes i per a totes. I vosaltres?

