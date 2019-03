El Govern acusa Millo de practicar el «negacionisme» amb les càrregues de l'1-O

▶#Portaveu @elsa_artadi: “A aquestes alçades no es pot fer negacionisme de les càrregues policials de l’#1OCT, unes imatges que s’han pogut veure arreu del món a excepció de la sala de suprem” pic.twitter.com/KLbAnjZU6r — Govern. Generalitat (@govern) 5 de març de 2019

Dura intervenció de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, contra la declaració que ha fet Enric Millo al Tribunal Suprem durant la jornada matinal del judici de l'1-O. Segons Artadi, Millo -i ahir José Antonio Nieto, exsecretari d'Estat de Seguretat- practica un relat "negacionista" amb les càrregues policials. "L'única violència és aquesta, i aquest és el veritable delicte que s'hauria d'estar jutjant", ha assegurat Artadi.La dirigent independentista ha indicat que l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya està fent el "ridícul", i ha considerat que s'està intentant fer quallar un "fals relat" sobre la tardor del 2017. "La instrucció que va donar el TSJC era molt clara sobre porporcionalitat i prioritzar la convivència. Es va veure qui ho va fer i qui no", ha assegurat Artadi, que ha criticat el magistrat Manuel Marchena per no haver deixat exhibir imatges de les càrregues policials durant els interrogatoris als testimonis.La consellera de la Presidència ha considerat que l'avançament electoral després del fracàs en l'aprovació dels pressupostos, i ha indicat que l'oposició, si així ho desitja, pot presentar una moció de censura. La setmana passada, en la sessió de control al Parlament, el president Quim Torra va desafiar el líder del PSC, Miquel Iceta, a presentar-ne una amb les altres formacions que van fer costat al 155."Ha passat altres vegades que no s'han aprovat els pressupostos, però és el president el que decideix convocar eleccions. Si l'oposició vol fer una moció de censura i es posen d'acord tenen mecanismes per intentar-ho", ha remarcat la dirigent independentista.Artadi ha indicat que el Govern farà costat a la vaga feminista d'aquest divendres amb la suspensió de l'agenda institucional i de les reunions previstes per al 8-M. "Hi ha motius més que legítims perquè es pugui fer amb total llibertat. La vaga va més enllà de la feina remunerada", ha assegurat durant la roda de premsa.Artadi ha indicat que hi haurà membres del Govern que assistiran a les mobilitzacions previstes per divendres, malgrat que en la "part laboral" no s'hi poden sumar. L'any passat, la vaga feminista va arribar en plena vigència de l'article 155, de manera que l'executiu no va poder prendre cap mesura per sumar-s'hi.El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge amb un triple objectiu, segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet: fer front al dèficit d'habitatges de protecció pública de lloguer, tenir "més instruments" per combatre les situacions d'emergència i els desnonaments, i "propiciar" una moderació dels preus de lloguer dels habitatges lliures.Aquest decret arriba just l'endemà que la consellera de Justícia, Ester Capella, anunciés una modificació del codi civil de Catalunya per regular el lloguer amb una duració mínima de contractes de sis anys i una limitació dels preus . El text aprovat aquest dimarts no va tant enllà i es limita a donar "rang i efectes legals" a l'índex de referència del preu del lloguer, que informa sobre la mitjana dels preus en un entorn urbà."La seva consignació serà obligatòria en tots els anuncis de publicitat i en els contractes de lloguer dels habitatges", assegura el Govern. La Generalitat tindrà en compte aquest índezx en el desenvolupament de les polítiques públiques i només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer.Pel que fa a la resta del decret, Calvet s'ha compromès a incrementar el patrimoni públic de sòl i d'habitatge amb destinació a protecció pública, i a incrementar el parc públic d'habitatges de lloguer. Hi haurà nous condicionants perquè la qualificació de protecció oficial sigui permanent.En matèria esportiva, l'executiu ha aprovat aquest dimarts la creació del programa per a la preparació de la candidatura de Catalunya per als Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona per al 2030. "L'organització d'aquest esdeveniment seria cabdal per a la projecció exterior i per al desenvolupament econòmic i social del territori, especialment de les comarques pirinenques", ha assegurat Artadi.Artadi ha indicat que el programa coordinarà la col·laboració amb altres administracions públiques, entitats, organismes i agents socials, esportius i territorials que s'adhereixin al projecte olímpic.

