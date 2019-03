VÍDEO Pina posa contra les cordes Enric Millo amb un dur interrogatori

A preguntes de l'advocat Jordi Pina -l'interrogatori es pot veure complet en el vídeo que encapçala aquesta notícia-, Enric Millo ha hagut d'admetre que el 20-S no existien encara els CDR, malgrat que ell ha dit a preguntes de la Fiscalia que havien fet proclames aquell dia. "No existien els CDR? Doncs devien fer proclames les persones que posteriorment els van crear", ha dit.També sobre els CDR, ha estat incapaç de dir qui li va dir que hi havia gent violenta dins d'aquestes organitzacions. També ha dit que no té xifres sobre la gent que participa dels CDR, l'ANC i Òmnium, però que la seva participació és que "molta gent col·labora en diverses organitzacions al mateix temps".Sobre l'1-O, Millo ha dit que no pot donar xifres de qui va portar objectes que podia utilitzar contra la policia però que hi havia gent que tenia una finalitat violenta en la seva actuació. D'aquesta manera ha acabat la seva intervenció, que ha durat unes cinc hores.

