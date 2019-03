El 8-M més multitudinari: segon acte

El feminisme liberal que defensa Ciutadans intenta amansir el moviment feminista

La comissió organitzativa de la vaga lamenta que les demandes del moviment hagin de ser les mateixes que l'any passat

Les reivindicacions de les dones racialitzades i migrants han agafat més relleu enguany

Quan el feminisme creix, el patriarcat -encarnat en la seva màxima expressió en la dreta i l'extrema dreta- intenta fer-lo caure. Un any després del 8 de març més multitudinari de la història, i a les portes de les eleccions espanyoles, el feminisme ha guanyat força, s’ha organitzat i preveu revalidar l’èxit de convocatòria anterior (o superar-lo).Paral·lelament, l’extrema dreta guanya adeptes: Vox entra al parlament andalús , on compta amb la complicitat de PP i Ciutadans, i algunes enquestes apunten que podria entrar amb força (10-11 diputats) al Congrés. Drets en matèria de gènere que podien semblar assolits, ara estan en joc. En funció dels resultats electorals podrien derogar-se les lleis de violència masclista i homòfoba, entre altres propostes del partit liderat per Santiago Abascal.L'organització de la Vaga Feminista del 8-M afirmava aquest dimecres que la mobilització d'enguany compta amb molt més rodatge i organització dins del moviment, fet que "enforteix la lluita". Per aquest motiu, des de la comissió de vaga creuen que l'èxit serà comparable -o superior- a la manifestació del 2018.Deia la periodista Isabel Muntané a NacióDigital que el feminisme cada cop és més present en l'agenda social i política, però paral·lelament també ho és l'extrema dreta. "L'ultradreta l’any passat no hi era i ara ens sembla molt evident que hi sigui; això ha de ser vist com un estímul més per estar mobilitzades", diu Montse Cervera, activista i membre de l'espai feminista Ca la Dona Si bé el feminisme s'ha vist reforçat en aquest darrer any -i creu que anirà a més-, l'extrema dreta ha entrat amb força a l'escenari polític i social. Per a la doctora en Ciències Polítiques i activista feminista, Tània Verge, "aquesta resposta contra el moviment era d'esperar, perquè no és nova".L'oposició del sistema patriarcal a les reivindicacions de les dones sempre ha estat present però ara, amb el rebrot del passat 8-M, s'ha fet més forta per contrarestar el moviment. Exemple d'això és el famós terme "feminazi" amb el que ha estat circulant el bus d'HazteOir. Com explica Verge, tot i que sembla haver sortit del no-res, realment és un concepte que es remunta a finals dels anys 80 als EUA, creat pel locutor de ràdio ultraconservador Rush Limbaugh per fer referència a l'avortament.Davant del fantasma de l'extrema dreta que sobrevola tot Europa, i que ara agafa empenta a l'estat espanyol davant la propera conjuntura electoral, la consigna del moviment és més clara que mai: "Ni un pas enrere". Així ho posa de manifest Cervera: "Ens hem d'alçar com un dic de contenció, ja que no ens podem permetre retrocedir ni una mica".Però els intents de contrarestar la lluita no només vénen de cara. N'hi ha d'altres, més silenciosos, que les consignes de l'extrema dreta i que pretenen amansar el moviment. La recent irrupció del feminisme liberal que defensa Ciutadans mostra com "des de la dreta han intentat apropiar-se del discurs, però sense una substància real", segons Verge. La doctora en Ciències Polítiques recorda que aquest intent d'absorbir el discurs tampoc és nou, i que "suposa una feina extra desmuntar-lo". "Persones com Ana Botín, consellera del Santander, podran autodefinir-se com a feministes, però a la pràctica veiem com no són coherents amb el discurs", defensa.Al llarg d'aquest any les institucions també s'han sentit interpel·lades per la mobilització. Tant a nivell estatal com a autonòmic s'han impulsat mesures per combatre i prevenir les violències masclistes, però aquestes accions són vistes com "insuficients" per les feministes. De fet, des de la comissió organitzativa de la vaga asseguren que el manifest del 2018 es podria repetir perquè les demandes "continuen sent les mateixes".La igualtat efectiva de drets i condicions de vida continua sent un reclam entre el moviment, així com el reconeixement de les tasques reproductives, la no invisibilització de les dones en l'àmbit laboral, i la implementació de totes les mesures acordades pels partits polítics al pacte d'Estat contra la violència masclista, com a exemples.Així mateix, el moviment continua denunciant el racisme institucional, les discriminacions envers les dones per raó d'orientació sexual, procedència, ètnia i identitat. Verge afegeix: "El feminisme és probablement un dels pocs moviments, si no l’únic, capaç de teixir aliances transversals amb diferents lluites, sigui l’antiracisme, l’antifeixisme, ecologisme... esdevenint un fre contra l'ultradreta".Com va dir Desirée Bela-Lobedde en aquesta entrevista a NacióDigital , "la lluita antiracista és residual dins del moviment feminista". Sara Cuentas, de la Comissió de Migració, Descolonial i Antiracista de la Vaga Feminista, reivindica que l'auge dels partits d'extrema dreta, "racistes, feixistes i misògins" també porta a les dones racialitzades, migrants i refugiades a sortir al carrer. Cuentas creu que dins del moviment encara s'invisibilitza la seva lluita.En aquesta línia, Cervera coincideix amb Cuentas i afegeix que potser aquestes reivindicacions ja eren una realitat l'any passat però que ara "han agafat més relleu". Cervera afirma que les dones migrades -que pateixen una triple discriminació: una per ser dones, l'altra per ser migrades, i per últim, per ser racialitzades- "han de tenir més visibilització i valor" i incorporar-les a la mobilització del 8-M.Cervera conclou: "L'any passat va ser el moment de màxima explosió després de molt de temps d’estar més apagades, però aquesta vaga del 2019 l'encarem encara amb una major consciència". Segons l'activista, "hi ha moltes dones que no es consideraven feministes però que s'han vist identificades en aquesta lluita i enguany també se sumaran a l'aturada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor