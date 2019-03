Munté afirma que el Govern no es plantejava un referèndum unilateral

L'exconsellera de la Presidència i exportaveu del Govern, Neus Munté, ha afirmat aquest dimarts davant del Suprem que, en totes les reunions en què va participar, no es va entrar a abordar la convocatòria d'un eventual referèndum unilateral. Ella, segons ha assegurat, no va ser cessada, sinó que va demanar el relleu al Govern després d'una "reflexió personal i amb la família".Ha asseverat que no mantenia diferències polítiques amb la resta de l'executiu, ja que, segons ha subratllat, només es treballava amb l'horitzó del referèndum pactat, malgrat que ha admès que li "feia respecte" un possible xoc legal amb el Tribunal Constitucional, de qui ja havia rebut cinc advertències. Carles Puigdemont, ha apuntat, tenia una "voluntat sincera d'aconseguir un acord amb l'Estat".Segons ha insistit Munté, va dimitir perquè es veia "desbordada" de les seves "funcions, especialment com a portaveu", amb una "sobrecàrrega de treball", ja que "el primer semestre del 2016 va ser especialment dur, a nivell familiar". No hi havia, ha insistit, "cap diferència política" amb Puigdemont, amb qui compartia l'objectiu de la "recerca del diàleg per aconseguir un referèndum pactat".Tot i això, l'exconsellera de la Presidència ha afegit que tenia molt present el judici del 9-N, pel qual van ser condemnats Artur Mas i altres membres de l'anterior executiu. "L'escenari de la desobediència em generava una sensació problemàtica en el meu dia a dia", ha admès, per bé que no cregués que, en aquell moment, s'estigués desobeint el Tribunal Constitucional. Tot i això, també se n'adonava que l'Estat no volia entrar a negociar el referèndum.Munté ha confirmat igualment que li "va afectar el cessament de Jordi Baiget", pocs dies abans del seu relleu, i li va expressar a Puigdemont que hi estava en desacord. Per altra banda, no ha pogut assegurar l'existència i el contingut exacte d'alguna de les reunions anotades a la llibreta de l'ex-secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové, però ha apuntat que bàsicament s'estava preparant la proposta que el president català portaria al Parlament per guanyar la moció de confiança del 30 de setembre de 2016 i recuperar la majoria parlamentària amb la CUP en el posterior debat de política general.En tot cas, l'exconsellera ha admès que, en el moment de la seva sortida del Govern, ja s'havien presentat les línies generals de la llei del referèndum. Mentre era portaveu del Govern, ha recordat també, va afirmar sempre que els Mossos obeirien sempre la legalitat si hi havia cap xoc amb l'Estat.

