Concentracions a Catalunya i el País Valencià per reclamar més inversions en el sistema ferroviari

Els portaveu de Trens Dignes Ebre-Priorat, Cristina Bel, Montse Castellà, Josep Casadó i Valentí Marin Foto: ACN / A. Ferràs

La plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat i una vintena d'entitats de Catalunya, Aragó i el País Valencià han convocat quatre concentracions simultànies diumenge per denunciar la desinversió en la xarxa ferroviària estatal de mitjana i llarga distància.Sota el lema "Xiulem pel tren", es faran manifestacions a Tortosa, Salou (Tarragonès), València i Ontinyent (Vall d'Albaida). Les entitats assenyalen que un 80% dels pressupostos ferroviaris es destinen a les infraestructures "deficitàries" de l'alta velocitat, que només beneficien un 3,8% dels usuaris, mentre que només un 20% s'ha invertit al tren convencional que utilitzen un 96,2% dels usuaris.Trens Dignes Ebre-Priorat s'ha unit a una vintena d'entitats en defensa del ferrocarril de tot l'estat espanyol i han convocat quatre concentracions simultànies a Catalunya i el País Valencià per reclamar millores en el sistema ferroviari estatal. Es tracta d'Indignats amb Renfe, Trens Dignes Maestrat –que se sumaran a la plataforma ebrenca en la concentració de Tortosa-, Valldigna Accessible, Col·lectiu Dynamo, plataforma de Defensa del Ferrociarril de la CGT, Ecologistes en acció-PV, plataforma pel Transport públic Horta Sud, València en Bici-Acció Ecologista Agro, Col·lectiu Ontinyent en Bici, Alacant en Bici, Usuàries del Tren de València, Promoció de transport Públic, Coordinadora en defensa de la bici, Defensa Ferrocarril Camp de Tarragona, plataforma pel Transport Públic Catalunya Central, CAVE-COVA, plataforma por la Mobilidad Sostenible de l'Alacantí, plataforma per un Ferrocarril Públic i Sostenible al País Valencià, i No Retallades Horta Nord.Com ha explicat el portaveu de la plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat, Josep Casadó, la principal reivindicació és per aturar la desorbitada inversió que s'ha fet a les noves línies d'alta velocitat, en detriment del sistema ferroviari tradicional, de mitja i llarga distància. Les xifres que s'exposen en el manifest conjunt de les associacions és que s'han invertir 60.000 milions d'euros en "un tren elitista i devorador de recursos mediambientals i econòmics i que aprofundeix en la discriminació social". "Agafen diners de la Renfe convencional i els posen en un altre lloc. Cada vegada falten més trens a tot arreu i la situació és accentuada a Catalunya", ha remarcat Casadó.El manifest apunta que en els dos últims anys es van suprimir 2.000 trens al País Valencià a Rodalies i Regionals, "per falta de manteniment, personal o material". Casadó ha posat com exemple els combois 447 que es fan servir a mitja distància quan deien de ser operatius per a Rodalies. "Això passa a tot arreu. Tenim material molt vell i el més nou es destina a certs serveis que deuen donar més vots. Aquí ens deixen arraconats", ha insistit el portaveu de la plataforma ebrenca.Les altres reivindicacions són la reobertura amb personal d'atenció personalitzada en estacions que s'han tancat, amb exemples al territori com Móra la Nova (Ribera d'Ebre) o Ulldecona (Montsià), la comunicació ferroviària de les capitals administratives de les diferents comunitats, l'electrificació de totes les línies per treure la maquinària dièsel, la posada en marxa de la segona plataforma a la infraestructura del corredor del mediterrani -amb quatre vies per facilitar el transport simultani de passatgers i mercaderies-, i una intermodalitat del transport públic que garanteixi la capil·laritat dels territoris.La convocatòria és a les 12 del migdia i a Tortosa es farà a l'avinguda Felip Pedrell, al Pont Roig, l'antiga via del tren. "Entenem que aquesta infraestructura és justament fruit del desmantellament i reivindiquem que no se'n desmantellin més, sinó que s'aprofitin", ha apuntat Casadó.La plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat s'ha tornat a mostrar en contra del desmantellament de la via ferroviària de la costa al Camp de Tarragona, malgrat la promesa que s'hi projectarà la construcció d'un tramvia. "No és cert, és molt mentida que després de desmantellar faran un tramvia. Val una fortuna fer-lo de zero. No té sentit. La Generalitat no tindrà diners per fer-ho. En canvi, si mantens la infraestructura, amb modificacions, té viabilitat", ha dit el portaveu de la plataforma ebrenca.Casadó ha recordat que aquest servei té una mitjana de 650.000 usuaris cada any. "Com aniran si no hi ha tren? En cotxe o bus? En quin any estem? Sembla que pensen com als anys 60. Es justament per culpa d'això que tenim les condicions i els trens que tenim", ha qüestionat.

