Roben objectes històrics del museu del Camp d'Aviació de la Sénia

Un dels cascs robats al Camp d'Aviació de la Sénia.



Un dels cascs robats del Camp d'Aviació de la Sénia

Bandera robada de l'espai del Camp d'Aviació de la Sénia

El museu del Camp d’Aviació de la Sénia , al Montsià, va patir la setmana passada el robatori d’alguns dels seus objectes històrics de l’època de la Guerra Civil. Entre ells, dos cascs, una bandera de Falange i un record fet per un alemany a una senyora del municipi.El mateix museu ho ha denunciat en un comunicat a través de les xarxes socials: “Molt trist que hi hagi gent que no tinguin una altra cosa al seu cap que robar. Si algú veu aquests articles en algun lloc, que no dubti en fer-ho saber a les autoritats competents”, han expressat.L'aeròdrom de la Sènia, actualment museïtzat, va ser construït durant la Guerra Civil espanyola i utilitzat per part dels dos bàndols, primer els republicans i, més tard, el bàndol nacional amb la Legió Còndor.

