Vox porta a la Fiscalia els ninots penjats a Lleida amb cares de líders de partits

El president de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz, ha presentat una denúncia a la Fiscalia provincial per un presumpte delicte d'odi per l'aparició de ninots penjats amb les sigles de Cs, el PP, el PSC, Units Podem i Vox , i cares de líders i pancartes en les quals es podia llegir "Tots els Partits del règim seran culpables de l'empresonament' i 'Absolucions Pablo Hasél amnistia total".La denúncia assenyala que el partit ha conegut pels mitjans l'aparició de "cinc ninots penjats pel coll des d'un pont, és a dir penjats i que representaven cossos humans i cadascun amb sigles i cares de diferents partits polítics".La junta gestora del partit presenta aquesta denúncia perquè considera que aquest acte suposa un delicte d'odi i d'incitació clara al fet que s'actuï amb violència amb determinats partits i, per tant, contra les persones integrants dels mateixos per raó de la seva ideologia.Els ninots i els cartells van aparèixer el 27 de febrer i aquell mateix dia la portaveu de Cs a l'Ajuntament de Lleida va presentar una denúncia per presumpte delicte d'odi a la Fiscalia. Dies després, la Fiscalia provincial de Lleida va obrir diligència per la denúncia de Ciutadans i està a l'espera de la investigació policial.

