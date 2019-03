Les dones van cobrar un 30,1% menys que els homes a Catalunya el 2017

Les dones a Catalunya van cobrar de mitjana un 30,1% menys que els homes, el que correspon a 5.643 euros menys per sou durant el 2017, segons un informe dels Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Geshta) . D'acord amb aquest estudi, la bretxa salarial ha augmentat en 145 euros a Catalunya entre el 2016 i el 2017, 40 euros més que al conjunt de l'Estat, on el sou mitjà de la dona se situa en un 29,3% per sota del dels homes.Tot i aquest augment dels darrers anys, la desigualtat ha anat disminuint des del 2005, amb 954 euros menys de diferència a Catalunya i 672 al conjunt de l'Estat. Segons aquest informe, a nivell estatal es tardaria 87 anys a equiparar salaris i revertir la situació, seguint el ritme actual, mentre que a Catalunya en serien 71 anys.L'informe dels tècnics d'Hisenda també destaca que la bretxa salarial s'intensifica amb l'edat de les dones, de manera que es veu accentuada a partir dels 36 i els 46 anys, coincidint amb l'etapa d'una possible maternitat. Així, a Catalunya en aquesta franja la diferència és de 5.063 euros, arribant als 14.219 en les majors de 65 anys, mentre que a nivell estatal és de 4.677 i 11.472 euros en les mateixes franges.L'anàlisi apunta que una de les causes de la bretxa salarial és la dificultat per a les dones d'accedir a llocs de treball amb més retribució , tenint en compte que les dones només ocupen un terç de les posicions amb un sou de més de 60.000 euros anuals, caient fins a dos de cada deu treballadores en els salaris de més de 126.000 euros a nivell estatal.En un sentit similar, l'informe assenyala que la majoria de feines precàries, amb jornades laborals parcials i amb sous inferiors als 7.400 euros, són ocupades per dones.

Informe GESTHA Bretxa Salarial by on Scribd

