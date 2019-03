La poetessa Marta Pessarrodona guanya el 51è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Literatura catalana

Per Marta Marzo el 5 de març de 2019 a les 12:21 0 0

Podríeu explicar amb la major aportació de dades possibles què ha fet aquesta senyora per guanyar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes? Veig que ha guanyat molts premis honorífics i em sona el seu nom però pràcticament no té llibres a les llibreries. De veritat no hi ha ningú millor per posar cara a la nostra literatura? És exportable la seva escriptura? Està al nivell de les literatures properes? No hauríem de dignificar la literatura i, sobretot, explicar-la, fer-la incontestable? Entre els que creuen que la literatura és vendre llibres i els que creuen que només són capaços de fer llibres els amics acabarem per matar la literatura i, en particular, la literatura catalana, que prou malament que està.