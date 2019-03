L'Audiència de Barcelona veu «violència desmesurada» en càrregues de l'1-O

🔴Molt important. Primera resolució de l'Audiència Provincial sobre les càrregues de l'#1oct a BCN. Ha estimat el recurs de @bcn_ajuntament i reobre la causa fins ara arxivada per les càrregues policials a l'Escola Estel on va haver-hi 18 veïns ferits. Obro fil.👇 pic.twitter.com/IuquP9tdUA — Jaume Asens (@Jaumeasens) 5 de març de 2019

L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert aquest dimarts un cas per les càrregues de l'1 d'octubre a l'Escola Estel de Barcelona i en la seva resolució assegura que en alguns centres "es va utilitzar una desmesurada violència", per la qual planteja la possibilitat d'imputar les lesions als responsables operatius.La secció tercera de l'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs presentat per l'Ajuntament de Barcelona i ha reobert el cas, que va ser sobresegut pel jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, en considerar que la falta de gravacions de vídeos o fotografies per identificar els agents no és motiu suficient per així decidir-ho i que cal aprofundir en la investigació.L'Audiència assegura que no pot compartir "de cap manera la conclusió" de l'acte de sobreseïment i indica que "la inexistència de material videogràfic no pot impedir una completa investigació d'allò ocorregut".En el document es descriuen els fets de l'1 d'octubre i s'explica que "és de comú coneixement que en alguns centres agents de l'autoritat van procedir a requisar urnes i paperetes sense cap incident i en altres centres, en canvi, es va utilitzar una desmesurada violència".Segons la Sala, "existia mandat concret", emès per la Fiscalia i pel Tribunal Superior, "per impedir la votació". No obstant això, "sabent que l'actuació dels agents antiavalots acostuma a ser contundent, no per això podem atorgar una espècie de patent de cors per a qualsevol acció de violència quan aquesta resulta innecessària, desproporcionada i amb clar abús de poder".L'Audiència considera que "ha de ser analitzat en cada cas concret si l'ús de la força venia emparat per mandat judicial o bé va ser desproporcionat i innecessari per al fi de perseguir-lo". Així, ha considerat necessari aprofundir en la investigació "no tant per saber quin concret agent va causar quina concreta lesió", sinó "per descobrir les concretes ordres que van ser emeses pels responsables de l'operatiu", que sí que estan identificats.A més, l'Audiència planteja que "la concreta investigació dels responsables de l'operatiu i de les consignes als agents permetrà a l'Instructor ponderar si l'ús de la força usat o si les ordres donades es van ajustar o no a la situació allà plantejada i així poder concloure si a aquest responsable o responsables poden ser-li imputades les lesions ocasionades".

