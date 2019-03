«Els carrers encara no són nostres», una mirada feminista a la ciutat

Maria Rodó: "Els plans de mobilitat deixen de banda els treballs de cures i les tasques domèstiques"

“Els carrers seran sempre nostres”. És un dels lemes més recurrents de les manifestacions feministes que tenen lloc avui dia. Les agressions masclistes que pateixen les dones a l’espai públic ha portat ajuntaments Govern a impulsar protocols i mesures per prevenir aquestes conductes. Però són realment nostres els carrers? La doctora en Geografia i especialista en Gènere i Ciutadania Maria Rodó creu que “encara no”: “Les ciutats s’han fet d'acord amb unes relacions i estructures concretes, i pel que fa al gènere, des d’una visió patriarcal; la ciutat gira entorn del model d’home blanc, que treballa i té plenes capacitats”.Què vol dir tot això? Anem per parts. “Els carrers estan pensats, primer, pel món productiu”, explica Rodó, que posa com a exemple un pla de mobilitat. “Es conceben pel que s’anomenen mobilitats obligades, que són les d’anar a treballar o estudiar, però deixen de banda, per exemple, els treballs de cures i les tasques domèstiques. És a dir, trajectes per anar al metge, a l’escola o a comprar, i que també precisen major freqüència horària del transport públic o uns recorreguts més àgils”. Un altre exemple: les urbanitzacions. “Estan pensades perquè allà no s’hi quedi ningú durant el dia, i no és així: hi ha persones grans, persones que necessiten vetlladors, nens que es poden posar malalts... i en aquestes urbanitzacions sovint no hi ha cap servei”.L’arquitecta Roser Casanovas és membre del Col·lectiu Punt 6, cooperativa d'urbanisme feminista , i afegeix que l’urbanisme tradicional construeix sobre les bases del capitalisme, la productivitat, i busca separar les activitats humanes: zones residencials, industrials, hospitalàries, de justícia... “Però la vida és complexa i les persones estan connectades, tothom necessita viure en un context que aporti elements per gestionar la vida quotidiana, no es poden separar tots els serveis”, i conclou “l’urbanisme feminista també és això: entendre que la vida de les persones va més enllà de treballar”.El Col·lectiu Punt 6 creu en la transformació de la societat cap a una major igualtat. “Vivim diferent la ciutat segons qui som: hi ha privilegis, discriminacions i situacions de més perill que, a vegades, dependran del color de pell, del teu gènere o fins i tot, de la teva orientació sexual”, diu Casanovas.Sobre aquests privilegis, Rodó n’ha fet diversos estudis i assenyala que els homes, per exemple, generalment gaudeixen de la nit d’una manera molt diferent de les dones, el que bateja com a privilegi: “els nois solen coincidir en el fet que sortir al carrer de nit els transmet tranquil·litat i els permet reflexionar i estar en pau; les noies, tot al contrari”. Rodó fa una radiografia de les respostes més habituals entre el sector femení: “no em pararia a fumar”, “procuro anar de pressa” i “hi ha carrers que procuro evitar”.El Col·lectiu Punt 6 aposta per una mirada interseccional: “S’han de tenir en compte totes les variables a l’hora de pensar espais més accessibles per a tothom”. Això és el que es coneix com el dret a la ciutat, i com a exemple, Casanovas cita l’habitatge: “Es poden construir blocs de pisos massivament, però si no es vetlla per l’entorn i l’accessibilitat (serveis, equipaments, parcs...) no s’està garantint aquest dret bàsic sinó que es condemna la població a l’aïllament i a fer vida quotidiana amb més dificultat”.“La por també dona eines”, diu Rodó. A través de les recerques fetes, determina que les dones en tenen moltes més per protegir-se i cuidar-se, i saben identificar senyals d’alarma. “Conèixer l’entorn és expertesa i en aquesta societat, ens ajuda a protegir-nos”, diu. Malgrat això, apunta que si bé és freqüent entre dones rebre advertències per prevenir agressions a l’espai públic, tant nois com noies en reben poques que facin referència a conductes de persones properes: “No és tan habitual dir a la canalla, per exemple, que si un adult o familiar els toca que ho diguin, i en canvi un de cada cinc menors ha patit abusos sexuals; potser ens hauríem de protegir més en aquest sentit”.La percepció de seguretat és concebuda per a la cooperativa com l’experiència que una mateixa té a l’hora d’utilitzar els entorns urbans. Rodó també reflexiona sobre això: “La font de la por no és només l’estructura dels carrers –si són amples o estrets, il·luminats o foscos- sinó com ens hem socialitzat i quins missatges hem rebut –a casa o a través dels mitjans“. El Col·lectiu Punt 6 treballa aquesta seguretat en cadascuna de les categories urbanístiques: habitatge, espai públic i relacional, participació. “S’ha de tractar en la seva totalitat, perquè tots els espais formen part de la vida quotidiana de les persones”, defensa l'especialista en Gènere i Ciutadania.Rodó i el Col·lectiu Punt 6 veuen amb bons ulls que cada vegada més ciutats “es posin les piles” a l’hora de treballar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, entre ells, la concepció de l’espai urbà. Malgrat això, Rodó apunta que a vegades la sobredimensió de les agressions als carrers per part dels mitjans també alimenta el discurs de la por i en canvi, eclipsa el de les violències que tenen lloc en els espais privats: “La violència domèstica també és una realitat però no té tanta cobertura”. “Nosaltres patim feminicidis, i mentre seguim patint-los, tindrem coses a dir sobre la percepció de seguretat i sobre els espais públics i privats”, defensa la doctora en Geografia. En aquesta línia, Casanovas parla en nom de la seva cooperativa: “Mentre hi hagi dones que moren o són agredides, els carrers no seran nostres”.Quines representacions es poden trobar a la ciutat que parteixin d’una mirada feminista? El Col·lectiu Punt 6 duu a terme el que es coneixen com a marxes exploratòries. Es tracta de rutes –per a dones- que organitza la cooperativa i que pretenen sensibilitzar davant l’entorn urbà. Casanovas explica que, com a col·lectiu, els agrada assenyalar els espais que sí que encaixen en el que seria una mirada feminista, i posa com a exemple el passeig de Sant Joan de Barcelona. Segons el Col·lectiu, aquest passeig és un bon exemple de la perspectiva que abandera la cooperativa.“Les voreres amples, per exemple, i els bancs són un bon exemple del que dèiem de posar la vida de les persones al davant”, i afegeix que això també tindrà una incidència tant en la percepció de seguretat –és vorera ampla que genera bona visibilitat- i a més, fomenta la socialització en aquests espais (els bancs). El mateix passeig també serveix com a exemple pel que fa a la mobilitat: el carril bici i els d’autobús i taxi és una mostra més de posar per damunt del transport públic i no el privat.Més enllà del passeig, un altre exemple en aquesta línia que té a veure amb mobilitat són les superilles: “una gran estratègia que també busca la socialització, generar espais pensats per a la població, que posa la vida i la seguretat per davant”. Altres espais són els parcs infantils que tenen bancs a prop per seure, que permeten a l’acompanyant de les criatures descansar mentrestant. “La plaça del Fort Pienc és també un bon exemple d’espai que posa la vida al centre: en aquell lloc hi ha diversos serveis en un mateix edifici, fet que fomenta la interacció i moviment durant el dia. Es converteix en una plaça multiusos, no només de pas”. Finalment, el Col·lectiu Punt 6 també celebra la iniciativa dels interiors d’illa de l’Eixample, una manera més de transformar la ciutat.I quina és la representació de les dones en l’espai públic? Rodó ho té clar: “poca, un exemple clar són els noms dels carrers. A Barcelona, les poques dones que tenen placa són reines, verges o santes”. Llavors ironitza: “en canvi presència en bikini sí que en tenim, ja sigui en grans plafons publicitaris i cartells”. "Ara, parlar d'urbanisme feminista té una bona rebuda, però veurem com va", diu Casanovas. Segons l'arquitecta, el feminisme segueix el ritme de les onades: "quan el feminsme creix, el patriarcat encarnat per l'extrema dreta s'encarrega de fer-lo caure", i posa com exemple d'això Vox, que "fa perillar drets que ens crèiem tenir assolits però que entren en joc en funció dels resultats d'unes eleccions".

