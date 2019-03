VÍDEO Fairy contra els policies espanyols i armilles esquinçades: l'1-O segons Enric Millo

Fairy, objectes punxants i fins i tot agressions amb claus marcials. Aquests van ser alguns dels elements que Enric Millo va veure durant la jornada del referèndum, l'1 d'octubre del 2017. A preguntes de la Fiscalia, l'exdelegat del govern espanyol ha explicat que va visitar diversos agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i ha posat diversos exemples de la suposada violència dels ciutadans contra els cossos de seguretat: "Vaig veure dits trencats i alguna fractures de cama".Millo ha dit que, en alguns col·legis electorals, es va utilitzar la "trampa del Fairy", que consistia a ruixar el terra amb aquest sabó per rentar els plats i que els agents rellisquessin quan ho trepitjaven. Un cop a terra, segons l'exdirigent del PP, els votants els colpejaven al cap. També ha denunciat que va poder veure amb els seus propis ulls una armilla antibales esquinçada de dalt a baix. "Això, evidentment, no es pot fer només amb les ungles", ha valorat.A part d'un sabó com a arma i l'ús d'objectes punxants per part de la ciutadania, Millo també ha detallat que, després de l'1-O, "em van explicar que fins i tot els havien colpejat al clatell amb claus marcials. També els havien colpejat al cap".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor