El judici s'enfonsa i comencen els nervis

Ahir, finalment, un representant del Govern espanyol va pujar a l’estrada i va agafar el bou per les banyes. José Antonio Nieto, secretari d’Estat de Seguretat durant els fets d’octubre, "li va tallar un vestit a mida a l’independentisme", narra un eufòric Pablo Ordaz des de les pàgines d'El País . El periodista –que també destaca la gran distància entre aquest testimoni i el de l’exministre Juan Ignacio Zoido la setmana passada- assegura que "Nieto va posar en circulació una història diferent" a la "realitat paral·lela" que ha dominat fins ara.Al·leluia! Per fi! Algú que explica realment que va passar i posa els punts sobre les i. Però no sembla que aquesta alegria s’hagi contagiat a la resta de mitjans, i cada cop costa més trobar anàlisis o columnes d’opinió que facin seguiment del judici. Ni El Mundo, ni El Español, ni l'ABC...Potser l’explicació a aquesta apatia es trobaria en el fet que, a pesar de la contundència de Nieto, segueix sense aparèixer la famosa violència, recordem: imprescindible per provar el delicte de rebel·lió. Els exemples que va posar els troba tan pobres Ordaz que ni s’atreveix a mencionar-los. Només cita una descripció genèrica de l’estat d’ànim a Catalunya aquells dies: “A qui es veia que estava fent quelcom dolent era la policia, que intentava fer complir la llei, mentre que qui intentava trencar-la eren els bons. S’estava intentant crear una legalitat paral·lela per ajustar-la a aquesta realitat paral·lela”.Però parlant de realitats paral·leles, a la sessió d’ahir sí que va començar a aflorar la violència i és aquí on comencen els autèntics nervis. A la crònica d’Ordaz ja apunta el tema –"La sessió d’ahir també va semblar per moments un món al revés. Feia la impressió que s’estava analitzant el desastre d’operatiu policial". Des del mateix diari, Xavier Vidal-Folch assumeix que "molts benintencionats van rebre pallisses policials de consideració" en un "sacrifici inútil". Ja va bé que es comenci a assumir quina va ser la veritable violència del primer d’octubre, encara que, segons l’analista, tot va ser culpa de, no cal dir-ho, els independentistes. Des de Voz Pópuli, Álvaro Nieto, verbalitza explícitament aquest nerviosisme : "Alguns dels advocats dels acusats pel ‘procés’ independentista català són molt bons. Tant, que han aconseguit, com por art de màgia i amb la complicitat d’uns quants periodistes, transformar el judici del Suprem i convertir-lo en una causa contra el Govern de Mariano Rajoy i, en concret, contra les càrregues policials que vam veure a primera hora del matí del dia del referèndum de l’1-O".Al final sembla que hi ha realitats paral·leles que no superen la prova del cotó, però no són les que ells esperaven. Per sort, el poder sempre tindrà la raó. O més ben dit La Razón, que en té prou amb un paràgraf de set línies per determinar que "A Catalunya hi va haver rebel·lió i violència". I punt, li falta afegir.

