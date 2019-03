La PAH exigeix als bancs que compleixin la llei antidesnonaments

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) continua fent de la Llei 24/2015 el seu cavall de batalla. La legislació, de mesures urgents contra l'emergència habitacional, va ser aprovada pel Parlament fa quatre anys però el govern espanyol del PP va recórrer diversos articles al Tribunal Constitucional (TC). Amb la seva arribada a la Moncloa, el PSOE va decidir aixecar el recurs. El TC ho va acceptar i va donar llum verda als articles que obliguen els grans propietaris a oferir un lloguer social abans de desnonar i a cedir pisos buits a les administracions.Aquest dimarts, membres de la PAH de Barcelona s'han manifestat davant les oficines deBBVA, BANKIA, Santander, La Caixa, Banc Sabadell a l'avinguda del Paral·lel per exigir a les entitats financeres el compliment de la Llei 24/2015 un cop el TC li ha donat plena validesa.La plataforma recorda que l'article 5 obliga els grans propietaris a fer lloguers socials a les persones que no puguin pagar la hipoteca o el lloguer i a fer dacions en pagament a qui no pugui pagar la hipoteca. També, que l'article 7 obliga els bancs a cedir pisos buits a les administracions públiquesLa PAH també demana als bancs que ofereixin lloguers socials a famílies que s'hagin vist obligades a ocupar immobles, a causa de la "usura bancària" i que paralitzin tots els desnonaments.El missatge de la plataforma no va dirigit només als bancs, sinó també a les institucions. El 7 de març la PAH es reunirà amb el president Quim Torra i amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.La PAH ja ha transmès als representants del Govern i l'Ajuntament de Barcelona que considera "inacceptable" el termini d'espera d'un any i mig que actualment han d'esperar les famílies que esperen rebre un habitatge social a través de la mesa d'emergències socials de Barcelona.La plataforma recorda a Colau i Torra que en una reunió entre Govern, Ajuntament i PAH el maig del 2018 es va acordar que la Generalitat entregaria 4 milions d'euros al consistori per destinar a habitatges de lloguer social. També, que el Govern cediria 40 milions d'euros a l'Ajuntament per la compra d'habitatge i que les famílies de la mesa d'emergència s'inclourien com a beneficiàries dels 300 pisos de Bankia que l'entitat està cedint a la Generalitat.Uns acords que, segons la PAH, estan lluny de ser una realitat. La plataforma assegura que l'Ajuntament encara no disposa dels 100 pisos de lloguer social, diu desconèixer la inversió feta per a la compra d'habitatges, així com el destí dels pisos procedents de Bankia,En la reunió del 7 de març, la plataforma demanarà una actualització de la informació i recordarà a Govern i Ajuntament que la Llei 24/2015 es pot desplegar en la seva totalitat.

