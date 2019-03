Detingut un menor al Prat de Llobregat per una agressió homòfoba durant el Carnaval

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local del Prat de Llobregat van detenir un menor d'edat la matinada de diumenge per una presumpta agressió homòfoba durant la celebració del Carnaval davant de l'estació de metro de les Moreres. Els fets van tenir lloc als volts de les dues de la matinada quan el detingut hauria donat un cop de puny a la casa a la víctima, un noi major d'edat que immediatament va denunciar els fets a la policia local.El menor va ser arrestat acusat de dos delictes: lesions i odi contra els drets fonamentals. Després de ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors on va prestar declaració va ser lliurat a la seva família poques hores després.Diverses associacions del Prat de Llobregat han condemnat l'agressió i grups feministes i LGTBI han convocat una concentració de rebuig aquest dilluns a les set del vespre a la plaça de la Vila que compta amb el suport de l'Ajuntament que, en un comunicat, ha condemnat l'agressió. A més, s'ha creat un manifest on tothom qui ho vulgui es pot adherir on es rebutja aquest atac homòfob i és reivindica una ciutat "orgullosament diversa, on tothom pot estimar com vulgui".