Ferit lleu un nen de sis anys en caure per un forat de ventilació de quatre metres a Barcelona

Un nen de sis anys va resultar ferit lleu dilluns en caure per un forat de ventilació d'uns quatre metres d'alçada a prop del número 3 de la plaça Espanya. Els Bombers de Barcelona van rebre l'avís a les 21.20 hores i van contactar primer amb tècnics de Fecsa Endesa, que van comprovar que no hi havia cables d'alta tensió i van desactivar igualment l'alimentació.Els Bombers van baixar llavors a rescatar el nen, que va ser traslladat a l'hospital amb ferides lleus pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor