Millo combat la versió de Forn i traça una «alineació política» entre Govern i Mossos

La junta de seguretat del 28 de setembre del 2017, celebrada al Palau de Pedralbes, està sent protagonista aquests dies al Tribunal Suprem. Ahir s'hi va referir amb profusió José Antonio Nieto , exsecretari d'Estat de Seguretat i número dos de Juan Ignacio Zoido a Interior, i aquest dilluns l'ha detallat Enric Millo , exdelegat del govern espanyol a Catalunya. "Va ser esperpèntica", ha assegurat Millo, que ha denunciat una "alineació política" entre el Govern i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.Es tracta d'una manera de combatre el relat que va desplegar Joaquim Forn, exconseller d'Interior, que en tot moment va provar de separar el seu posicionament polític -favorable al referèndum- de l'actuació de la policia catalana. Segons Forn, que va declarar durant la primera setmana del judici, els Mossos van complir amb les ordres de la Fiscalia . Una versió que Millo ha rebatut amb la denúncia de "contradiccions constants" durant la reunió de la junta de seguretat, molt tensa.Va ser així perquè, segons l'exdelegat del govern espanyol, Carles Puigdemont es va negar a desconvocar el referèndum. Trapero, al seu torn, no va "detallar" quin dispositiu faria servir per complir amb el "mandat judicial" d'impedir la votació. "Hi havia una línia política que es compartia i que feia impossible garantir el referèndum i impedir-lo al mateix temps", ha destacat Millo, que ha denunciat que el major dels Mossos no va detallar en cap moment quin ús de la força es faria servir durant l'1-O."Trapero va donar a entendre que havia de complir el mandat judicial, però sense explicar com", ha assenyalat el dirigent del PP a Catalunya, que ha anat seguint fil per randa la declaració que va fer ahir Nieto. Segons l'exsecretari d'Estat de Seguretat, la "inacció" dels Mossos va servir per fer possible el referèndum, i també es va encarregar de situar en el punt de mira Trapero, pendent ara d'un judici per rebel·lió a l'Audiència Nacional que estarà molt marcat per tot allò que acabi passant al Suprem.L'intercanvi amb Puigdemont va ser tens durant la junta de seguretat. "Vaig demanar a l'expresident que, atenent la situació que s'estava vivint, amb situacions de violència, de preocupació, falsa ficció de doble legalitat, havia de demanar de desconvocar. La millor manera era complir l'ordre del jutge i que sortís Puigdemont a dir que desconvocava. La resposta és que ell tenia molt clar què havia de fer", ha detallat.

