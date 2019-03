La Cursa d'El Corte Inglés estrena nova arribada

Recorregut de la 41a Cursa del Corte Inglés Foto: El Corte Inglés

La Cursa El Corte Inglés estrena nova arribada. L'esdeveniment esportiu, que el proper 7 d'abril arribarà a la 41a edició, té la voluntat de millorar la fluïdesa dels participants al final de la prova. Amb aquest objectiu l'organització ha decidit variar l'entrada a meta, que es manté a plaça Catalunya, però no al seu interior. La cursa manté el seu caràcter solidari i la seva gratuïtat, essent la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia l'entitat associada coincidint amb el seu trentè aniversari Fins ara, en finalitzar el carrer Pelai, es girava a l'esquerra per encarar el centre de la plaça, enguany, els participants continuaran recte fins a la meta, ubicada a l'alçada del monument a Francesc Macià. Amb aquest canvi, la línia de meta guanya visibilitat, i l'arribada dels participants serà molt més fluida, ja que s'evita l'embut que generava l'entrada al centre de la plaça Catalunya.El nou recorregut de la cursa se situa ara en 10.639 km (127 metres menys que l'any anterior); i la Federació Catalana d'Atletisme continua certificant el control dels temps al quilòmetre 10 per a tots aquells participants que formen part de la Challenge BCN10K . La sortida no varia i continuarà a Passeig de Gràcia-Gran Via per als altres atletes més competitius que corrin amb xip groc de propietat, i la plaça Catalunya per a la resta de corredors populars amb dorsal-xip. L'entrada a l'interior de l'Estadi Olímpic de Montjuïc es manté com a punt més atractiu del recorregut.Des de l'any 1993, innumerables líders d'opinió han oferit la seva col·laboració desinteressada a l'organització de la Cursa El Corte Inglés. Ernesto Valverde, Borja Iglesias, Pere Pons, Fernando Belasteguín, l'equip femení de waterpolo del Club Natació Sabadell, Carlos Latre i Helena Garica Melero apadrinen aquesta edició, que es consolida com la prova més paritària, en el nombre de dones que ha superat al d'homes en els darrers anys.Ja s'ha fet públic el nou vídeo de la 41a Cursa, que porta per lema: "La tornem a córrer, no?", i s'ha estrenat un nou logotip, que pretén tenir més permanència i mostrar els valors que la cursa vol transmetre, com la familiaritat. A més, les lletres d'aquest nou logotip són desiguals, ja que té la intenció de visibilitzar i representar els carrers de Barcelona, més concretament la pujada i la baixada de Montjuïc.Més de 3.000 persones ja han formalitzat la seva participació des del 20 de febrer. Les inscripcions presencials es podran fer fins al divendres 5 d'abril a les 21.00 i les on-line al web cursaelcorteingles.cat fins un dia abans.La 41a Cursa El Corte Inglés comptarà amb més de 20.000 litres d'Aquarius i 50.000 d'aigua Veri que aquestes dues marques posen a disposició dels participants. A més, 1.300 persones formades per un ampli grup de voluntariat corporatiu d'El Corte Inglés, Guàrdia Urbana, Insitut de Barcelona Esports, Federació Catalana d'Atletisme, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Sabadell, Creu Roja i Voluntaris 2000 n'asseguren la qualitat i el bon funcionament de la prova el pròxim diumenge 7 d'abril.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor