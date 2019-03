VÍDEOS Les violentes imatges de l'1-O a Tarragona que deixen en evidència Nieto

#ShameOnSpain a injured man is attacked when he is going to ambulance in Tarragona pic.twitter.com/2a1pTTPw8U — Ulldebou (@Ulldebou1) 1 de octubre de 2017

Un "copet" de porra "proporcional" rebut l'#1OCT mentre feia fotos "radicals, desobedients i tumultuoses, en rebel·lia secessionista" segons relat de @zoidoJI. Però investigaran les croquetes, que no desafien la unitat d'Espanya. #SpainisTurkey pic.twitter.com/4272vgz3Fi — Laura Castel Fort🎗 (@lauracastelfort) 18 de enero de 2018

La policia espanyola va protagonitzar càrregues a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

La policia espanyola durant l'1-O a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

La policia espanyola durant l'1-O a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Càrregues de la policia espanyola durant l'1-O a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Càrregues de la policia espanyola durant l'1-O a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Desplegament de la policia espanyola a Tarragona durant l'1-O. Foto: Jonathan Oca

Una càrrega policial a la plaça Imperial Tarraco l'1-O. Foto: Jonathan Oca

Sergi Albarran davant la policia espanyola a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

El judici de l'1-o no s'atura i van passant pel Tribunal Suprem diferents testimonis que valoren els fets que van passar el dia del referèndum. Aquest dilluns, José Antonio Nieto, qui va ser la mà dreta de l'exministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), va negar l'evidència. Sense dubtar-ho, va dir que durant aquell dia no hi va haver càrregues policials i, en concret, va afirmar que "no hi va haver cap incident policial l'1-O a l'IES Tarragona". Hi ha desenes de vídeos que contradiuen la seva versió. A continuació hi ha imatges que mostren l'actuació de la policia espanyola aquell 1 d'octubre del 2017 a l'institut tarragoní i també a la mateixa plaça Imperial Tàrraco, on van resultar ferits dos representants d'ERC, com són el president del partit a Tarragona, Sergi Albarran, i la senadora Laura Castel. Sergi Albarran va denunciar, el 2 d'octubre, la policia espanyola per les agressions que va rebre durant la celebració del referèndum. Albarran va ser colpejat al cap per un agent amb una porra que li va suposar set punts de sutura i quan l'estaven evacuant, acompanyat per uns companys, tots van rebre cops per part de la policia espanyola.La senadora republicana es va indignar amb les explicacions que Zoido va fer al Senat sobre l'operatiu de la policia a Catalunya per aturar el referèndum. En declaracions a NacióDigital va dir que "és una vergonya, ens tracta d'idiotes" , ja que el ministre va assegurar que els agents només actuaven per comissar el material per evitar que es votés i que després marxaven, sense violència. Un cop el material era a les seves mans, "marxaven i punt".Castell va rebre un cop de porra el dia 1-O, a l'Institut Tarragona mentre feia fotos. Les "mentides" del popular no van agradar a la senadora qui va assegurar que li "podem rebatre tot el que ha dit amb fotos i vídeos" i aquesta imatge n'és un exemple, aquest és el blau que li va sortir a l'extremitat:Aquest mitjà va parlar amb algunes testimonis i representants polítics amb motiu del primer aniversari del referèndum, en concret, amb Sergi Albarran, Sergi Feijoo, Josep Fèlix Ballesteros i Jean-Marc Segarra? Recupera-ho aquí.

