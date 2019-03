Sánchez Llibre i Abad segellen la pau empresarial entre Foment i la Cecot

Els presidents de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad, han segellat avui la reconciliació després que ahir la junta directiva de Foment acordés per unanimitat la readmissió de l'entitat terrassenca després que fos expulsada l'any passat. Sánchez Llibre ha assegurat que es tracta de "reforçar la unió empresarial, afegir talent i contribuir a fer més evident que Foment és la casa de les petites i mitjanes empreses i de les grans corporacions". Els temps que venen, ha dit, exigeixen la unitat empresarial en un context de competitivitat i de reptes de futur, des de la digitalització a la robotització.Per la seva part, el president de la Cecot, Antoni Abad, ha saludat la retrobada i ha parlat de "normalització recuperada" en una relació entre totes dues entitats que ja és més que centenària. La Cecot s'ha reincorporat a Foment com a soci de ple dret i, en breu, s'integrarà també en els òrgans de direcció de Foment. Abad ha incidit en el actor de "confiança" entre tots dos presidents per superar la crisi. "No serem convidats -ha dit Abad-, ens integrem plenament".Sánchez Llibre ha explicat que els dos temes oberts que es va trobar en el moment d'accedir a la presidència de Foment van ser la ruptura amb Cecot i el plet amb la Pimec per la representativitat patronal. El primer ja està resolt. "Ara toca posar el comptador a zero, deixant de banda les discrepàncies del passat", en paraules del president de Foment. Sobre el conflicte amb Pimec, Sánchez Llibre s'ha mostrat obert a continuar negociant: "Estic convençut que resoldrem el tema", però ha assegurat que Foment seguirà endavant amb els recursos contra l'ordre de la Generalitat d'establir un criteri basat en el nombre d'empreses inscrit en cada organització.La junta directiva de Foment va aprovar ahir per unanimitat, a proposta del seu president, la readmissió de la Cecot, que va ser expulsada el febrer del 2018 al final del mandat de Joaquim Gay de Montellà a Foment . Amb aquesta decisió, es tanca una ferida en el si de l'empresariat català que s'anava arrossegant des de fa anys.Les relacions entre Foment i Cecot s'havien anat enverinant els darrers anys. Des de Foment s'havia acusat la patronal del Vallès de competir amb Foment fora del límit territorial vallesà. Després, la diferent visió de les dues organitzacions sobre el procés sobiranista -hostil en el cas de Foment, respectuosa amb el dret a decidir en el cas de la Cecot- van acabar de torpedinar el lligam entre les dues entitats. La crítica expressada des de la Cecot envers el decret del govern del PP per facilitar el trasllat de seus empresarials fora de Catalunya va precipitar la ruptura.El clima va canviar radicalment amb l'arribada de Josep Sánchez Llibre al davant de Foment. La voluntat de tancar ferides i de reforçar la unitat empresarial va fer que des del primer moment es produís un desgel. Treballar per la reincorporació de l'organització d'Abad es va convertir en un compromís de Sánchez Llibre i la major empatia entre tots dos presidents ha acabat de facilitar l'acord.En la mateixa roda de premsa d'avui a la seu de Foment, la patronal, en boca de la portaveu, Virgínia Guinda, ha fet pública la seva posició sobre la vaga general convocada pel divendres vinent, 8-M. Per Foment, "La vaga no és el mecanisme més adequat per resoldre conflictes" i considera que "aquest tipus de convocatòries excedeix l'àmbit d'actuació que correspon a sindicats i organitzacions empresarials". Foment ha volgut destacar la seva defensa de la igualtat d'oportunitats, un aspecte en què "cal continuar avençant", però creu que donarà més resultats el camí del diàleg i la concertació.

