Condemnat per amenaçar la seva exparella amb difondre fotografies íntimes

L'Audiència de Lleida ha confirmat la condemna de dos mesos de treballs a la comunitat a un home que havia amenaçat la seva exparella amb difondre fotos íntimes després del trencament de la relació.El tribunal li imposa 62 dies de condemna per un delicte de maltractament i un altre de coaccions en considerar acreditar la versió de la denunciant, que va assegurar que havia estat agredida i amenaçada amb les fotografies. Al condemnat també se li ha prohibit a acostar-se a menys de 30 metres de la dona durant un any i tampoc a tenir armes.L'agressió va passar durant l'agost del 2014, quan l'home va agredir la dona després que anés a recollir les pertinences al seu pis un cop s'havia donat per finalitzada la relació. El condemnat es va posar al davant de la porta per impedir que sortís.Un any més tard, l'acusat va amenaçar amb la difusió de les fotografies després que la dona hagués tornat a trencar amb la relació. La Fiscalia demanava més pena de la que finalment s'ha imposat.

