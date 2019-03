Cs porta a Fiscalia les subvencions del Govern a Acció Cultural del País Valencià

Ciutadans ha denunciat davant la Fiscalia Superior de Catalunya per possible malversació subvencions de la Generalitat a Acció Cultural del País Valencià, que promou la llengua i la cultura. Segons la denúncia que ha fet pública la formació, el Govern ha pagat entre el 2008 i el 2017 6,6 milions d'euros a "una entitat pancatalanista que es dedica a difondre el missatge separatista" al País Valencià, segons la diputada al Parlament Sonia Sierra.Segons Cs, els diners s'han utilitzat per "pagar la hipoteca i reforma d'un edifici" de l'entitat, "ambaixada dedicada a propagar el missatge supremacista i nacionalista". La denúncia l'han presentada els diputats al Parlament Sonia Sierra i Matías Alonso, el diputat al Congrés Toni Cantó i el portaveu de Cs a València, Fernando Giner.Sierra ha titllat d'"indignant" que "de les butxaques de tots els catalans s'hagi de pagar la hipoteca i la reforma d'un edifici al centre històric de València". Segons la diputada taronja, el Govern ha destinat més diners a Acció Cultural que a guarderies. Considera que les subvencions són "regals a dit als seus amiguets" per tenir una "eina de propaganda" al País Valencià. "Ens sembla que hi ha irregularitats i per això ho posen en coneixement de la Fiscalia", ha argumentat.En una atenció als mitjans prèvia a la presentació de la denúncia, Cantó ha assegurat que aquesta no és "una denúncia per l'ús del català" sinó a "la política que va aparellada a això". Les subvencions que han portat davant la Fiscalia es van atorgar entre el 2008 i el 2017. Tot i això, Cantó ha afirmat que és "una ambaixada de Torra" on no es fomenta l'ús del català, sinó que "es fomenta el discurs nacionalista, pancatalanista i supremacista d'algú com Torra".Sierra també ha avisat al president del Govern que Ciutadans no és "com el seu soci, Pedro Sánchez" i que no mirarà "cap a una altra banda davant dels abusos dels separatistes". "Volem que se n'adoni i que els diners dels catalans es destinin a educació, sanitat o habitatge social", han defensat. Cantó ha afegit que també han de servir per treure dels "capets dels nostres nens les urpes dels nacionalistes que els estan adoctrinant".La denúncia està presentada a nom del diputat de Cs al Parlament Matías Alonso, del diputat al Congrés Toni Cantó i del portaveu de Ciutadans a València, Fernando Giner. Segons el text, la Generalitat ha concedit subvencions directes i sense concurrència pública, almenys des del 2008, a Acció Cultural del País Valencià i també a la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster. Segons la denúncia, algunes subvencions estan vinculades a l'adquisició i rehabilitació d'un immoble del carrer Sant Ferran número 12 de València per un import de 6,6 milions d'euros. Per Ciutadans, és "inexistent" la "causa d'interès públic" a les subvencions i suposa una "greu vulneració dels requisits legals per a la concessió de subvencions amb diners públics".D'altra banda, la denúncia també fa constar subvencions "per a la seva específica activitat" –activitats o promoció cultural- d'una suma de 3,3 milions d'euros entre el 2009 i el 2017. Amb aquestes dades, sumades a les presentades anteriorment, Ciutadans calcula que el Govern ha destinat gairebé 10 milions d'euros a l'entitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor