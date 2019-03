​Dos germans denuncien abusos sexuals dels Jesuïtes de Barcelona fa 40 anys

Dos germans, Jordi i Oriol de la Mata, han denunciat al diari El Periódico abusos sexuals per part de dos sacerdots i professors de l'escola Sant Ignasi de Barcelona fa uns 40 anys. Un dels pares, ja mort, va ser condemnat a dos anys de presó per abusar sexualment d'una nena. Els jesuïtes el van enviar a Bolívia. Però l'abús de l'altre pare va ser més continuat. Va fer que el Jordi el masturbés i el va penetrar quan ell tenia entre 12 i 14 anys.Ara ha presentat una denúncia contra ell als Mossos d'Esquadra. El seu germà, l'Oriol, explica que ell també va patir els abusos per part d'aquest professor, que ara té 90 anys. Se'ls emportava de cap de setmana.Els Jesuïtes, propietaris de l'escola, diuen que ho investigaran, però asseguren que és la primera queixa que reben d'aquest sacerdot.Els dos germans, en canvi, apunten que l'escola sí que havia rebut queixes prèvies per pederàstia contra aquest sacerdot i l'havia apartat de la docència, extrem que els Jesuïtes neguen. El Jordi no ho va poder superar i va començar a consumir drogues. Ha intentat suïcidar-se tres vegades.L'any 2016 dos alumnes del col·legi Kostka, també dels Jesuïtes, també van denunciar abusos sexuals durant els 70 per part de dos professors.

