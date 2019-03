PP i Ciutadans protesten per l'aparició sorpresa de Puigdemont al Parlament Europeu

Els dos partits de la dreta espanyola reclamen explicacions a l'Eurocambra en dos comunicats i a través dels seus eurodiputats, Esteban González Pons (PP) i Javier Nart (Cs).



Cs ho considera una "trampa infantil" per "colar-se"



Ciutadans (Cs) veu "una vergonya per a milions de catalans i les seves institucions" que l'expresident Carles Puigdemont, a qui consideren un "fugat", hagi entrat al Parlament Europeu aquest dilluns.



Segons recull un comunicat, el portaveu de la formació taronja a l'Eurocambra, Javier Nart, considera que Puigdemont ha recorregut a "trampes infantils" i s'ha "colat" a l'edifici com a convidat de l'eurodiputat Ramon Tremosa. "Amb aquesta actitud només aconsegueix soscavar el prestigi de la Generalitat, que mai havia caigut tan baix com amb les actuacions d'aquest personatge", afirma Nart.

L'eurodiputat de Cs creu que Puigdemont "segueix donant l'espectacle denigrant les institucions democràtiques" i assegura que el líder de JxCat "ha aprofitat" l'acte de Plataforma per la Llengua per "introduir-se" a l'edifici després del veto de la cambra a la conferència conjunta amb Quim Torra.

El PP ha demanat a l'Eurocambra explicacions per no haver impedit l'accés de l'expresident Carles Puigdemont a la institució. En un comunicat emès aquest dilluns a la tarda, el partit ha confirmat que el cap de files dels populars a la cambra, Esteban González Pons, ha demanat a la institució que "aclareixi les circumstàncies en què Puigdemont ha pogut accedir al Parlament Europeu".Segons el comunicat, González Pons ha criticat el líder de JxCat "per intentar humiliar" la institució europea "accedint-hi". Amb tot, la nota no precisa en quina ocasió anterior se li ha prohibit l'accés a l'expresident.Per altra banda, González Pons ha acusat Puigdemont "d'intentar utilitzar" la institució "en benefici propi, mostrant un menyspreu absolut per tots els ciutadans europeus que representa".

