Mascarell es compromet a treballar «fins a l'últim dia» per una llista unitària del sobiranisme a Barcelona

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, ha assegurat aquest dilluns que "fins a l'últim dia" treballarà per aconseguir una candidatura unitària del sobiranisme a l'Ajuntament de Barcelona, ​​tot i que ha reconegut que les converses amb les diferents formacions no han prosperat. "Ho hem parlat gairebé amb tothom i els resultats no són bons", ha admès en un acte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).Davant d'uns 200 assistents -hi eren presents l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, les diputades de JxCat Saloua Laouaji i Aurora Madaula, i l'impulsor de la Crida Nacional per la República Agustí Colomines-, Mascarell ha recordat la seva etapa com a regidor del PSC a l'Ajuntament. "La ciutat caminava forta i a pas decidit", ha expressat per fer un paral·lelisme amb l'actualitat i transmetre que el govern d'Ada Colau ha frenat aquest trajecte de Barcelona."Un govern fet a trossos sempre acaba sent un govern de mínim comú denominador, i passa el que ha passat: que pràcticament només es parla d'una cosa, del tramvia", ha lamentat Mascarell, que apareix en les travesses per integrar la llista que liderarà Joaquim Forn.Mascarell ha defensat un projecte a llarg termini per fer de Barcelona una ciutat referent en democràcia, justícia social. prosperitat, i benestar. "És l'única manera raonable que aquesta ciutat desplegui un projecte nou i renovador, que necessita", ha sostingut el delegat del Govern a Madrid, que ha comparat l'auge de la capital espanyola amb el que considera un declivi de Barcelona. Ho ha atribuït al fet que Madrid funciona "perquè l'Estat té un projecte per a la capital, no perquè tingui un Ajuntament amb un projecte propi", que sí que creu que Barcelona pot tenir perquè la ciutat floreixi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor