Rufián, Roca, Abascal i Guerra... debat al «The New York Times»

El judici a l'independentisme continua a Madrid, superada la primera etapa de declaracions dels acusats i immers de ple en la successió interminable de testimonis. L'interès dels mitjans estrangers no decau, i continuem trobant cròniques, articles i columnes d'opinió al respecte en mitjans escrits, digitals i audiovisuals d'arreu del món.Destaca aquesta setmana l'extens article publicat al mità nord-americà, de la professora ​Georgina Blakeley, de l'Open University d'Anglaterra, que fa anys que ha fet de la política espanyola objecte de la seva recerca acadèmica. El títol és molt explícit: "Més enllà de la independència: la democràcia és a prova en el judici català".La professora Blakeley considera que és tracta d'un judici "on dos visions diferents del que és una democràcia són sota examinació". La de l'Estat, és "una visió de la democràcia basada en l'ordre constitucional i l'imperi de la llei". Els acusats, però, "veuen la democràcia com quelcom més que l'imperi de la llei: el dret a decidir i el dret a la llibertat d'expressió. L'Estat espanyol ha emmarcat el conflicte en termes legals, equiparant democràcia a imperi de la llei". Afegeix la docent i investigadora britànica que "la disputa entre l'obligació de complir la llei existent i el dret democràtic a decidir és un conflicte sobre legitimitat i sobre on resideix l'autoritat política en última instància".Patrick Kingsley, corresponsal internacional del diaribasat a Berlín, ha escrit un llarg article publicat a la pàgina 8 de l'edició nord-americana del rotatiu, on explica amb un nivell molt gran de detalls com es va resoldre de manera fallida l'encaix de les nacions sense estat en la Constitució espanyola de 1978.Kinglsey parla amb Miquel Roca, Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Alfonso Guerra, Pablo Casado i José Luís Rodríguez Zapatero, entre d'altres, i després d'una llarga descripció dels pactes de la Transició i de reflectir les diverses opinions, conclou amb unes paraules de l'expresdient espanyol, que assegura que "l'única solució és la coexistència, que implica reconeixement i respecte, i l'única via per aconseguir-la és el diàleg polític, que requereix més coratge que confrontació".és un mitjà digital basat a Nova York i a París, que analitza l'actualitat política internacional per als seus subscriptors, una meitat dels quals són dels EUA i l'altra internacionals. Fa pocs dies publicava un article de fons de l'analista nord-americana Alana Moceri (professora de la Universitat Europea de Madrid), titulat "Què hi ha en joc per la imatge global d'Espanya en la disputa sobre Catalunya". Moceri assegurava que "en el seu intent d'arrossegar la resta del món a la seva lluita, tant els separatistes catalans com el govern espanyol estan sobreestimant l'interès de les audiències internacionals en aquest afer profundament complex".

