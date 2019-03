Foment del Treball readmet la Cecot

La junta directiva de Foment del treball ha aprovat avui per unanimitat, a proposta del seu president, Josep Sánchez Llibre, la readmissió de la patronal vallesana Cecot, presidida per Antoni Abad, que va ser expulsada el febrer del 2018 al final del mandat de Joaquim Gay de Montellà a Foment . Amb aquesta decisió, es tanca una ferida en el si de l'empresariat català que s'anava arrossegant des de fa anys.Les relacions entre Foment i Cecot s'havien anat enverinant els darrers anys. Des de Foment s'havia acusat la patronal del Vallès de competir amb Foment fora del límit territorial vallesà. Després, la diferent visió de les dues organitzacions sobre el procés sobiranista -hostil en el cas de Foment, respectuosa amb el dret a decidir en el cas de la Cecot- van acabar de torpedinar el lligam entre les dues entitats. La crítica expressada des de la Cecot envers el decret del govern del PP per facilitar el trasllat de seus empresarials fora de Catalunya va precipitar la ruptura.El clima va canviar radicalment amb l'arribada de Josep Sánchez Llibre al davant de Foment. La voluntat de tancar ferides i de reforçar la unitat empresarial va fer que des del primer moment es produís un desgel. Treballar per la reincorporació de l'organització d'Abad es va convertir en un compromís de Sánchez Llibre i la major empatia entre tots dos presidents ha acabat de facilitar l'acord.

