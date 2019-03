L'Estat aprova els escortes del Govern a l'estranger amb els mateixos criteris que ho fa pel govern espanyol

El govern espanyol s'ha compromès aquest dilluns a autoritzar l'acompanyament de mossos d'Esquadra com a escortes de membres del Govern a l'estranger amb els mateixos criteris que ho fa pels membres del govern espanyol.D'aquesta manera s'ha tancat la polèmica de les últimes setmanes després que l'Estat no autoritzés que els escortes acompanyessin el president de la Generalitat, Quim Torra, en un acte a Brussel·les. L'acompanyament d'escortes a la resta de l'Estat serà autoritzat automàticament després de ser comunicat.L'acord s'ha ratificat en la reunió de la Comissió Mixta de Seguretat entre la cúpula policial catalana i l'espanyola, que també ha servit per seguir avançant en diversos punts acordats en la reunió de la Junta de Seguretat del setembre, com per exemple la interconnexió de bases de dades i l'accés dels Mossos al sistema informàtic d'Europol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor