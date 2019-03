Montilla respon amb contundència a Moreno sobre l'afirmació que el Govern «margina catalans d'origen andalús»

Por eso, no se entienden declaraciones que faltan a la verdad y que solo contribuyen a la confrontacion entre los pueblos de España. JMA https://t.co/pZkddzVmL6 — José Montilla (@JoseMontillaA) 4 de març de 2019

L'expresident de la Generalitat i senador del PSC, José Montilla, ha retret al president d'Andalusia, Juanma Moreno, les declaracions del cap de setmana, on va acusar el Govern de "trepitjar" i "marginar" els catalans d'origen andalús.Per Montilla, nascut a Còrdova, aquestes declaracions "no s'entenen", "falten a la veritat" i "només contribueixen a la confrontació entre els pobles d'Espanya". En una piulada, Montilla ha recordat que "les persones que tenen responsabilitats institucionals han de ser ferms però prudents i mesurats en les seves actuacions" i que "han de tenir present l'interès general, la concòrdia i la fraternitat".Moreno va acusar diumenge el Govern de voler "trepitjar" i "marginar" els catalans d'origen andalús. En declaracions a la premsa des de Barcelona, Moreno va dir que el seu executiu vol estar "molt a prop dels andalusos que van emigrar" a Catalunya i que els oferirà "empara" i "suport", així com "orientació jurídica, legal i social perquè ningú se senti menyspreat ni marginat per la deriva independentista de Catalunya".Segons Moreno, el govern d'Andalusia serà "dic de contenció" davant de la Generalitat independentista i per això ha creat una Direcció General d'andalusos a l'exterior per ajudar tots els qui han emigrat, "especialment a Catalunya, que és on més problemes tenen".

