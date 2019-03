Puigdemont apareix per sorpresa al Parlament Europeu després del veto de Tajani

L'entrada a l'Eurocambra té lloc pocs dies després que el president Antonio Tajani vetés una conferència conjunta de l'expresident Puigdemont i el president Quim Torra adduint "motius de seguretat".En tot cas, però, el veto a la conferència no mencionava explícitament que es prohibís l'accés de Puigdemont a la institució, que només podria impedir-se a través d'una ordre directa de Tajani. Des que és a l'exili, Puigdemont ha entrat als parlaments de Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, les illes Fèroe, Baviera, Flandes i Suïssa . Amb tot, és el primer cop que ho fa a la cambra europea.El PP, el PSOE i Cs ja van queixar-se quan es va fer pública la data prevista per la conferència amb Torra, exigint a Tajani que prohibís la conferència, argumentant que la presència de l'expresident no encaixava "amb el noble paper" de la institució "com a referent de l'Estat de dret".De fet, el PP va anar més enllà i va demanar al ministre espanyol de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que trobés la "fórmula" per detenir Puigdemont si finalment no es prohibia la conferència.L'exposició que s'inaugura aquest dilluns duu per títol 'The Catalan Language: 10 million European voices' (La llengua catalana: 10 milions de veus europees), i s'ubicarà a la primera planta del Parlament Europeu fins al 8 de març. La mostra, igual que la conferència de Torra i Puigdemont, tampoc no ha estat exempta de polèmica.Inicialment els serveis de l'Eurocambra havien retirat el permís per fer-ho en les dates previstes al·legant que "no era apropiada" per la proximitat amb les eleccions generals. Posteriorment, però, van rectificar i van autoritzar-la.Fonts del Parlament Europeu van desvincular llavors ambdues decisions, ja que les exposicions depenen dels qüestors, mentre que la decisió de cancel·lar la conferència va ser del president Antonio Tajani.