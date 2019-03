VÍDEO L'advocada de Forn esmicola les falsedats d'Espejo-Saavedra sobre el Diplocat

José Maria Espejo-Saavedra ha criticat aquest dilluns al Tribunal Suprem la "deriva independentista" del Diplocat. Ha explicat que es feien trobades al Parlament amb diputats estrangers i que Ciutadans va decidir no anar-hi perquè considerava que s'estava "blanquejant un atemptat contra la democràcia". Ara bé, les crítiques de partidisme contra l'organisme de promoció internacional de la Generalitat s'han ensorrat quan, a la part final de l'interrogatori, ha intervingut Judit Gené, advocada de Joaquim Forn.Amb una bateria fulminant de preguntes, la lletrada ha preguntat a Espejo-Saavedra si recordava quins grups no van assistir a l'acte organitzat a la cambra catalana el 29 de setembre, pocs dies abans del referèndum. "No en tinc ni idea", ha respost el vicepresident segon de la mesa, a la qual cosa Gené ha afegit: "I no recorda que hi van assistir el PSC i Catalunya Sí que es Pot i que els únics que no van assistir van ser només vostès i el Partit Popular?".Just després, l'advocada li ha preguntat si recordava algun acte del Diplocat en què no fossin convidats tots els grups per igual i si tenia constància d'un acte del juliol del 2017 a Letònia, en el qual el ponent va ser l'expresident de SCC juntament amb un representant de la Generalitat. Per acabar-ho de rematar, ha preguntat: "Societat Civil Catalana és afí als grups independentistes?".

