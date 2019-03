Ser dona periodista esportiva: el recull de 17 experiències professionals a «Dies de ràdio»

A partir d'aquest 4 de març, el web de l'arxiu i la fonoteca de Catalunya Ràdio Dies de ràdio recuperaran l'experiència professional de 17 dones periodistes esportives de la radiodifusió pública catalana. Dies de ràdio publicarà diàriament testimonis orals -acompanyats d'imatges- que reviuran les situacions viscudes per les periodistes Verònica Pareja, Pilar Calvo, Rut Vilar, Sandra Sarmiento, Coia Ballesté, Laia Claret, Sònia Gelmà, Laia Tudel, Maria Guixà, Montse Mir, Marta Carreras, Sònia Oleart, Marta Garcia, Rosa Gordillo, Montse Raya, Jordina Tarré i Carme Lluveras a les transmissions de diferents disciplines esportives de l'emissora.Els encarregats de fer-ho possible seran Santi Carreras i Judith Sala. El primer d'ells explica que és "un recull de testimonis de la feina professional que han fet i fan al departament d'Esports de Catalunya Ràdio aquestes periodistes, en un entorn predominantment masculí". Aquesta selecció té intenció de continuar "amb altres professionals que han treballat o treballen en àmbits o departaments diferents de l'emissora, amb la voluntat d'explicar com afrontem aquest ofici", afegeix Carreras.Des del 1983 (any de creació de Catalunya Ràdio), la cadena va incorporar dones periodistes a la secció d'Esports dels Serveis Informatius, amb Pilar Calvo i Verònica Pareja al capdavant. Calvo es va incorporar posteriorment a l'equip de La transmissió del Barça, encapçalat per Joaquim Maria Puyal, que va començar el 1985 i que després passaria a anomenar-se La TdP. L'equip de Puyal va incorporar altres dones periodistes a les seves transmissions, com Rut Vilar, Sònia Oleart, Marta Carreras, Sandra Sarmiento, Coia Ballesté o Laia Tudel. Carreras, Oleart i Tudel formen part de l'actual equip de La TdT.A Dies de ràdio també es podran escoltar dones periodistes que han fet seguiment d'altres modalitats esportives, com el bàsquet, l'hoquei, la natació, el waterpolo o l'atletisme, amb Montse Mir, Montse Raya, Sònia Gelmà, Laia Claret, Maria Guixà, Marta Carreras, Marta Garcia, Rosa Gordillo, Jordina Tarré i Carme Lluveras.El passat 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones,també va fer un recull de tres testimonis de dones vinculades al món de l'esport, concretament, al de l'arbitratge . Totes tres coincidien que ningú els ho havia de posar més fàcil per complir quotes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor