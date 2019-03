VÍDEO La resposta política de Nieto que Marchena no ha volgut que se sentís al judici

El president del judici de l'1-O, Manuel Marchena ha tallat aquest dilluns un testimoni clau sobre l'actuació policial durant el referèndum, l'exsecretari d'Estat de Seguretat del govern espanyol, José Antonio Nieto . I l'ha tallat just quan estava començant a donar el que apuntava a una explicació, netament política, de perquè l'executiu de Mariano Rajoy va ordenar carregar contra els votants.Preguntat per l'advocat de l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn si considerava que l'actuació de la policia espanyola va tenir un "resultat exitós", tenint en compte que només va poder tancar "el 5% dels centres" de votació, amb un saldo de "800 ferits". La resposta de Nieto ha estat breu: "El que es va aconseguir l'1-O és que avui cap organisme seriós al món, cap país..." i en aquest punt l'ha tallat Marchena, que ha instat l'advocat de Forn a no preguntar "el que es va aconseguir en termes polítics".

