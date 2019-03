Sànchez, Rull i Turull es perfilen com a caps de cartell de JxCat al Congrés

La direcció del PDECat preveu reunir-se dimecres per validar les llistes i convocar per l'endemà un consell nacional extraordinari

Bel és el favorit per ser número dos a Tarragona, Sergi Miquel es perfila pel mateix lloc a Girona, Anna Feliu hi opta a Lleida i Nogueras és a totes les travesses a Barcelona

Hores decisives per a la confecció de la llista de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats. Les reunions dels últims dies celebrades a Soto del Real i a Waterloo han permès avenços en la tria dels perfils i, segons diverses fonts consultades per, els presos de l'espai postconvergent es perfilen com a caps de cartell en tres de les quatre demarcacions catalanes. En aquest sentit, Jordi Sànchez es perfila com a candidat a Barcelona, mentre que Josep Rull i Jordi Turull apareixen com a favorits per liderar JxCat a Tarragona i a Lleida, respectivament.En el cas de Girona, la situació no és tan clara. Les fonts consultades assenyalen que hi ha tres dirigents amb possibilitats: Lluís Puig -exiliat a Brussel·les-, Marina Geli -exconsellera de Salut amb el tripartit i ara a la Crida Nacional per la República - i Gemma Geis, que va ser cap de cartell a la demarcació en les eleccions del 21-D i que gaudeix d'una molt bona relació amb els presos i amb Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat i el president del PDECat, David Bonvehí, van tractar la qüestió dissabte a Waterloo . El dia anterior, Bonvehí va analitzar la situació amb Rull, Turull i Sànchez a Soto del Real acompanyat de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi.Dirigents consultats assenyalen que dimecres és el dia escollit per a la reunió de la cúpula del PDECat, que ha d'avalar la llista. L'endemà, dijous, és la data escollida per celebrar un consell nacional extraordinari que serveixi per fer costat a la fórmula amb la qual es presentaran a les eleccions. El 15 de març és la data límit per formar coalicions, i el dia 25 és l'última jornada per publicar els noms integrants de les candidatures. Fonts del partit assenyalen que la fórmula podria ser com la del 21-D del 2017, és a dir, formada pel PDECat i CDC, a l'espera del rol que hi jugui la Crida.L'espai liderat per Puigdemont i Sànchez està fent una consulta als associats sobre una llista unitària, i es pot votar fins demà dimarts. En cas que hi el resultat sigui favorable a formar part d'una candidatura "el més unitària possible", la Crida farà primàries per escollir les persones que formarien part de la llista de JxCat. L'associació està registrada com a partit i no tenia intenció d'activar-se tan aviat per anar a eleccions, però la convocatòria precipitada de Pedro Sánchez ha canviat les previsions.Dins del PDECat ningú amaga que Sànchez, Rull i Turull, en cas de ser escollits per la ciutadania, no podran romandre gaire temps en el càrrec. Per què? Perquè tothom compta que la sentència els inhabilitarà per exercir càrrec públic, i per tant haurien de deixar l'acta -sempre i quan l'haguessin pogut agafar-. Això fa que el debat sobre qui els acompanyarà tingui la mateixa intensitat que per trobar un cap de llista.Pel que fa a Barcelona, la favorita és Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDECat i responsable d'acció política a Madrid, que és molt propera a Puigdemont. A Tarragona s'hi perfila Ferran Bel, secretari d'organització del partit i amb experiència al Congrés dels Diputats. Pel que fa a Girona, el més ben situat per ser número dos de qui s'acabi escollint és Sergi Miquel, diputat des del 2016. A Lleida, té moltes possibilitats Anna Feliu , alcaldessa de l'Albi i directora dels serveis territorials de Presidència.La tria dels noms no només és rellevant pel que fa als equilibris interns -delicats de cara al debat obert en tot l'espai postconvergent-, sinó que també influeix directament en quina estratègia se seguirà a Madrid. Malgrat que els resultats que projecten les enquestes no són bons, els diputats de JxCat poden ser decisius en la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. La militància ha reforçat, escollint-los per formar part de les llistes, dirigents partidaris del diàleg amb l'Estat com Marta Pascal i Carles Campuzano, aquest últim amb polèmica al Garraf.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor